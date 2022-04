Montauban. Deux services pour se mettre au compostage

Pour encourager ses habitants à se mettre au compostage, le Grand Montauban propose désormais le broyage de déchets verts à domicile ainsi que la livraison et le montage de composteurs individuels à domicile.

Pour aider ses habitants à se mettre au compostage, le Grand Montauban propose désormais le broyage de déchets verts à domicile. Crédit photo : CC0 Trish Walker

Deux nouveaux services sont proposés par le Grand Montauban sur les onze communes qui le composent, pour amener les habitants à se mettre au compostage. Il s’agit du broyage de déchets verts à domicile et de la livraison et du montage de composteurs individuels à domicile.

Le broyage des déchets vert directement au domicile des usagers est un service proposé gratuitement aux particuliers et réalisé par des agents de Montauban Services. Il permet de broyer un volume de déchets verts compris entre 3 et 8 m3. « L’avantage de cette prestation : l’usager récupère le broyat de ses déchets verts afin de l’utiliser dans son jardin, en paillage aux pieds des plantations ou pour son compost », note la collectivité dans un communiqué.

Quant aux composteurs livrés et installés à domicile, ils sont fabriqués en France. « Il s’agit de modèles de 400 litres fabriqués à partir de bois issu de forêts gérées durablement. La livraison et le montage des composteurs sont assurés par les agents de l’ESAT OPTEO, l’Établissement et service d’aide par le travail. Le service est facturé 35 euros », indique la mairie le Grand Montauban.

Ces deux services sont mis en place par le Grand Montauban, avec Suez, à l’occasion de « Tous au compost ! », la quinzaine nationale du compostage de proximité. L’événement est organisé du 26 mars au 10 avril. L’occasion pour la collectivité « de valoriser les actions favorisant cette pratique vertueuse et de sensibiliser ses citoyens à passer le cap. En effet, dans la nature, rien ne se jette, tout se transforme ».