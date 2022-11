Éclairage public, LED, Noël : Voici le plan d’économie d’énergie de Moissac

Pour faire face à la hausse du prix de l’énergie, la municipalité de Moissac met en place un plan d’économie d’énergie.

À l’image de plusieurs autres villes, comme Toulouse en Haute-Garonne, la municipalité de Moissac en Tarn-et-Garonne annonce un plan de sobriété énergétique pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie. Il est mis en place depuis le mercredi 2 novembre.

Le maire de Moissac Romain Lopez (RN) explique ce plan dans une vidéo postée sur le site de la Mairie et sur les réseaux sociaux.

La mesure la plus emblématique, et la plus visible, du plan d’économie d’énergie de la ville de Moissac concerne l’éclairage public. Il sera éteint de 23 heures à 5h30 sur certains secteurs pendant la période hivernale. « Le cœur de ville et les grands axes ne sont pas concernés par cette mesure », précise la municipalité. « De plus, l’intensité de certains points lumineux sera réduite. Ces actions permettront de réaliser 21 000 euros d’économies. »

Des économies d’énergie attendues à Moissac

La commune annonce également la poursuite du changement de l’éclairage public afin de doter les points lumineux de la technologie LED. Cette dernière a l’avantage d’être moins gourmande en énergie. La Ville affirme avoir « également fait établir un diagnostic énergétique des bâtiments municipaux afin de procéder à des travaux sur l’éclairage en LED et pour mettre en place une gestion centralisée et optimisée du chauffage. »

« En revanche, contrairement à d’autres collectivités, la commune de Moissac maintiendra les illuminations de Noël afin de préserver les traditions et de conserver la magie des fêtes de fin d’année pour les plus jeunes, les familles et les commerçants. Ces décorations en LED n’engendrent pas de frais non prévus », indique la Mairie de Moissac.