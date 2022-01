La “meilleure boulangerie de France” sera-t-elle à Montauban ?

Installé depuis quelques mois seulement à Montauban, un jeune couple de boulangers a été sélectionné pour représenter le Tarn-et-Garonne au sein du concours de l’émission “La meilleure boulangerie de France”, diffusée sur M6.

Un jeune couple, tout juste installé à Montauban, a été sélectionné pour participer au concours télévisé “La meilleure boulangerie de France”, diffusé sur M6. Leur établissement, “L’écureuil gourmand” (en référence à la spécialité de la maison), a ouvert ses portes il y a moins d’un an sur l’avenue Charles-de-Gaulle, avec une équipe aujourd’hui composée de six personnes, dont deux vendeuses, un boulanger et un pâtissier, en plus du couple propriétaire.

La “Meilleure boulangerie de France”

L’émission “La meilleure boulangerie de France” est diffusée sur M6 depuis maintenant huit ans. Le principe ? Bruno Cormerais, boulanger sacré “meilleur ouvrier de France” en 2004 et Norbert Tarayre, chef cuisinier emblématique de la chaîne parcourent la France à la recherche de la “meilleure” boulangerie du pays. Ils décernent différentes notes aux établissements en fonction de l’accueil, du goût du pain produit et de la pâtisserie phare présentée. Une première sélection départementale est alors réalisée.

Deuxième étape : la finale régionale. C’est ici que le couple de Montauban devra affronter trois confrères de Haute-Garonne (dont deux de Toulouse et un Revel), deux du Lot (un de Cahors et l’autre de Montcuq), un de l’Aude (installé à Carcassonne) et un des Pyrénées-Orientales (de Perpignan) pour espérer remporter sa place en finale nationale. L’émission sera diffusée mercredi 19 janvier prochain, à 18h40 sur M6.

S’il est sélectionné, le couple montalbanais devra se déplacer jusqu’à Paris pour participer à la finale. À chaque épreuve, une équipe est éliminée, jusqu’à l’ultime duel qui départagera les meilleurs candidats de cette neuvième saison.