Le portrait d’Emmanuel Macron retiré dans une mairie du Tarn-et-Garonne suite à ses propos

Un acte symbolique pour un maire du Tarn-et-Garonne. L’élu de Lavaurette a décidé de retirer le portrait du président de la République de sa mairie. Un geste en lien avec la phrase polémique sur les non vaccinés prononcée par Emmanuel Macron.

C’est une phrase qui a beaucoup fait parler cette semaine. Le président de la République déclarant son « envie d’emmerder les non vaccinés jusqu’au bout. » Une déclaration qui n’est pas la passée inaperçue dans le Tarn-et-Garonne, particulièrement à Lavaurette.

Dans cette commune d’à peine 200 personnes, le maire a pris une décision symbolique. Retirer la photo d’Emmanuel Macron dans la mairie. L’élu local a décidé de remettre ce cliché à la préfecture. Avec ces deux adjoints, il a joint une lettre à ce colis pour expliquer sa démarche. « De nombreux administrés et moi-même s’interrogent sur ce nouveau tournant assumé d’une politique qui ne se veut plus sanitaire mais discriminatoire et des moyens que votre conscience républicaine acceptera de mettre en œuvre pour appliquer cette nouvelle stratégie »

À la place du portrait du président de la République, c’est la déclaration universelle des droits de l’homme qui sera affiché. « Ce portrait sera remplacé par la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui, dans son article premier, affirme que tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Explique le maire.

Même si le portrait du président de la République est présent dans toutes les mairies du pays, il ne s’agit pas d’une obligation. La présence de ce portrait est une simple tradition.