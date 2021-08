Les bonnes affaires sont de retour avec la grande braderie de la rentrée à Montauban

Pendant deux jours, le temps de la grande braderie de la rentrée, le centre ville de Montauban se transforme en galerie commerciale à ciel ouvert. Vêtements, chaussures ou décoration pour la maison… les bonnes affaires se cachent au coin de la rue.

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de shopping et de lèche-vitrine ! Comme chaque année, les commerçants du centre ville de Montauban organisent la grande braderie de la rentrée, les vendredi 3 et samedi 4 septembre prochain. Lancé en 2012, cet événement qui se déroule tous les ans dans les rues piétonnes du centre ville est l’occasion d’allier le plaisir d’une promenade et celui de faire une bonne affaire.

Vêtements, chaussures, décoration ou produits du terroir… Pendant deux jours, de 9 heures du matin à 19 heures, le cœur de la cité d’Ingres se transforme en véritable galerie commerciale à ciel ouvert. Néanmoins, situation sanitaire oblige, la ville de Montauban rappelle que « le port du masque est obligatoire dans l’hypercentre. Même en plein air, n’oublions pas les gestes barrières ! ».