Disparition inquiétante, la gendarmerie du Tarn-et-Garonne lance un appel à témoin

La gendarmerie du Tarn-et-Garonne vient de lancer un appel à témoin pour retrouver un jeune homme de 16 ans dont la disparition a été signalée le 12 juillet dernier, après qu’il a fugué du domicile familial à Caylus.

Cela fait quatre jours que le jeune adolescent a fugué du domicile familial. Sans nouvelles de l’adolescent âgé de 16 ans, la gendarmerie du Tarn-et-Garonne vient de diffuser sa photo et de lancer un appel à témoin pour essayer de le retrouver.

Le jeune garçon, âgé de 16 ans, s’appelle Titoin et aurait quitté le domicile familial situé sur la commune de Caylus le 12 juillet dernier dans l’après-midi. Il est parti en emportant des affaires de toilette et de rechange.

Vêtu d’un survêtement de couleur bleu “PSG” et d’un haut de même couleur “PSG” avec manches longues et capuche, il aurait été vu pour la dernière fois si dirigeant vers l’axe D926. Le jeune homme est de corpulence mince, mesure entre 1,65 et 1,70m. Il a un visage ovale et des cheveux mi longs épais, noirs et ondulés (la photo jointe à l’appel à témoin n’est pas récente). Titoin porte des basket de marque Niket et de type TN avec des flammes vertes et jaunes. « Nouvel arrivant sur Caylus, il y connaît peu de monde, mais possède des attaches sur la région de Molières (82) », précisent les autorités.

En cas de découverte ou d’éléments susceptibles d’orienter les recherches, la gendarmerie du Tarn-et-Garonne recommande de contacter le 17.

(Source: communiqué de la gendarmerie)