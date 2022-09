Tarn-et-Garonne. Fête des vendanges au domaine de Montels

Ce dimanche 4 septembre, c’est la fête des vendanges au domaine de Montels, à Albias dans le Tarn-et-Garonne. Dès 10h, plusieurs animations festives sont organisées dans ce célèbre domaine viticole aux portes de Montauban.

(illustration). Crédit photo : W.carter (Wikimedia Commons) / CC0 1.0.

Il est venu le temps des récoltes et des festivités. Dans le Tarn-et-Garonne, c’est ce dimanche 4 septembre 2022, à Albias, à six kilomètres de Montauban. Bien connu dans la région, le domaine de Montels organise la 18e édition de sa fête des vendanges.

En tout, une vingtaine d’animations y sont proposées, des activités physiques à la dégustation, en passant par des expositions ou encore un bouilleur de cru. Les vignes du domaine s’étendent sur 64 hectares et produisent vin rouge, blanc, et rosé. De nombreux cépages y cohabitent : Cabernet franc, Tannât, Merlot, Gamay, Syrah, Sauvignon, Sémillon, Chardonnay, Chenin, Gros Manseng et Colombard…

Quelques animations de la fête des vendanges du domaine de Montels

La “Vignes Run Color” est de retour pour cette 18e édition. Cette course de 5 km dans les vignes est parsemée à chaque kilomètre de lancers de couleurs. Départ à 11h00, avec de nouveaux obstacles pour corser cette édition.

Un escape game est aussi organisé à l’intérieur du domaine de Montels pour cette fête des vendanges. Le but : retrouver au plus vite le germe qui a été fabriqué pour détruire les vignes du Domaine, et s’en débarrasser avant qu’il ne soit trop tard. Les joueurs ont 30 minutes.

Au menu cette année, un couscous du vigneron, réalisé par les traiteurs montalbanais “DM”. Le ténor Jean Michel Zanotti animera le repas en chansons. Et comme chaque année, producteurs et artisans d’art se rendront au domaine de Montels pour installer un marché en pleine fête des vendanges.

Accès gratuit, monnaie unique disponible sur site pour les achats.