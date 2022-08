Dernier jour pour le Festival des Voix, avec Tryo en tête d’affiche

Le “Festival des Voix, des Lieux… des Mondes” clôture ce samedi 6 août 2022 sa 26e édition. Voici la programmation de l’évènement qui se déroule à Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans le Tarn-et-Garonne.

En 2022, le Festival des Voix se déroule à Lafrançaise puis à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Crédit photo : ©Geraud Moissac.

Il avait quitté son fief historique de Moissac en 2021 pour s’installer dans une autre commune du Tarn-et-Garonne, Saint-Nicolas-de-la-Grave. Le “Festival des Voix, des Lieux… des Mondes” tient sa 26e édition du 2 au 6 août 2022. Les deux premiers jours de l’évènement se sont cette année tenus à Lafrançaise (82), partenaire du festival depuis 2015.

« Deux villes, deux histoires et une volonté commune, celle de porter les valeurs fondamentales de partage, de métissage, de culture et d’ouverture sur le monde », commente l’association Moments de Cultures Vivantes (M.C.V, anciennement Moissac Culture Vibrations), dans son édito de présentation du festival.

La programmation de la dernière soirée du Festival des Voix

Pour clore cette 26e édition, ce samedi 6 août à 19h, les organisateurs ont réservé au public une programmation 100% française. Le Festival des Voix accueille ainsi le célèbre groupe Tryo. Le groupe, qui arrive à son huitième album, est un habitué des scènes de festivals. Il y chantera ses chansons politiques, sociétales, et énergiques.

La Caravane Passe sera également sur la scène de l’espace Jules Fromage. Un autre groupe historique qui compte dix-neuf ans d’existence, et six albums à leur actif. Un mélange musical qui réunit hip-hop, tziganie, orientalisme, manoucheries et chanson française.

Autre habitué des ondes françaises, David Walters. Il viendra au Festival des Voix pour jouer son répertoire entre musique afro-caribéenne, électronique, et folk acoustique. Enfin, Super Panela se produira pour la deuxième fois de la journée. L’octet toulousain saura faire vibrer les festivaliers avec sa fanfare aux sonorités colombiennes.

Informations pratiques et tarifs à consulter sur le site internet du Festival des Voix.