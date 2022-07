L’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue rouvre au public avec des nouveautés

Inscrite au Centre des monuments nationaux, l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (82) a rouvert au public le 29 juin 2022. Elle a été restaurée et aménagée avec une collection d’art moderne.

L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (82) a été restaurée et réaménagée (photo avant restauration). Crédit photo : Chris06 (wikimedia commons) CC BY-SA 4.0.

C’est une réouverture attendue, après 18 mois de fermeture. L’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, dans le Tarn-et-Garonne, accueille à nouveau du public depuis le 29 juin 2022.

Restaurée par le Centre des monuments nationaux, elle a bénéficié d’une dotation exceptionnelle de 3 millions d’euros du ministère de la Culture, au titre du plan de relance du gouvernement. La région Occitanie a également contribué à hauteur de 250 000€.

Au delà de sa restauration, un nouveau parcours a été créé au sein du logis abbatial (jusqu’alors fermé au public), afin de présenter une importante collection d’art moderne.

Cette collection de Pierre Brache et Geneviève Bonnefoi, qui avaient fait de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue un centre d’art, comporte plus de 200 œuvres représentatives de l’art des Trente Glorieuses. Un jardin de roses a été créé en leur hommage, et à celui du grand promoteur de la révolution des jardins, André Eve.

Fêter la réouverture de l’abbaye de Beaulieu

Une programmation inaugurale propose aux visiteurs de célébrer la réouverture de l’abbaye. Jusqu’au 17 juillet, elle sera par exemple éclairée par des projections lumineuses (du mercredi au dimanche).

Les vendredis et samedis soirs (21h-00h, tous les week-ends jusqu’au 16 juillet), des concerts sont organisés. Le 14 juillet, le festival d’Autan s’y tiendra pour une recomposition par Max Richter des “Quatre saisons” de Vivaldi.

Les mercredis de juillet et août à 15h, des ateliers du patrimoine sont tenus à destination du jeune public et des adultes. Les jeudis, ce sont des mini-conférences de l’association culturelle de l’abbaye de Beaulieu. Enfin, les dimanches, les siestes littéraires inviteront les visiteurs à découvrir des textes liés à la collection Brache-Bonnefoi… dans un transat, à l’ombre des arbres du parc.