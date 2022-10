Éclairage public, température, panneaux solaires : voici le plan de sobriété énergétique de Castelsarrasin

La commune de Castelsarrasin a présenté son plan de sobriété énergétique. Il prévoit notamment l’extension de l’éclairage public tard dans la nuit.

Photo d’illustration. ©Kevin Figuier/JT

Au regard de l’explosion du coût de l’énergie, plusieurs communes mettent en place un plan de sobriété énergétique avant le début de l’hiver. Après Toulouse, la municipalité de Castelsarrasin, en Tarn-et-Garonne, a acté vendredi 14 octobre les mesures qu’elle mettra en place au cours des prochains mois.

« Afin de faire face à l’explosion du coût des énergies et de poursuivre ses efforts en termes de développement durable, un Plan de sobriété énergétique a été acté par la municipalité, avec différentes mesures venant en complément de celles déjà engagées et qui participent à l’effort national demandé », explique-t-elle.

La Mairie y voit deux avantages : « économique : réaliser des économies de fonctionnement significatives en limitant la consommation énergétique », et « écologique : participer à la préservation de l’environnement en limitant la consommation énergétique et en s’inscrivant dans l’effort national de sobriété énergétique indispensable à la sauvegarde de notre planète ».

Étreindre l’éclairage public à 23 heures à Castelsarrasin

Une des mesures phares du plan de sobriété énergétique de Castelsarrasin va consister à l’extinction de l’éclairage public nocturne, entre 23 heures et 5 heures du matin, à compter du 24 octobre. D’ailleurs, la Ville poursuit la modernisation de son réseau d’éclairage public en faveur de LED.

« Pour des raisons de sécurité, le choix a été fait de conserver un éclairage minimum sur certaines zones qui peuvent être accidentogènes : il s’agit des principaux carrefours du centre-ville, qui relient des avenues et boulevards majeurs, et qui resteront donc partiellement éclairés », précise la municipalité sur son site.

Elle ajoute que « dans la lignée de cet effort de sobriété, la municipalité a fait le choix de ne pas installer d’illuminations pour la période de Noël cette année. Les décorations et les animations sont maintenues au programme de ces fêtes, pour contribuer à l’attractivité du centre-ville. »

19 °C dans les bâtiments publics

Afin de permettre une réduction des factures d’énergie, le chauffage sera réglé à une température à 19 °C pour les écoles, administrations et équipements culturels, et à 16 °C pour les gymnases et infrastructures sportives couvertes. Par ailleurs, la Mairie annonce une opération annuelle d’entretien pour l’isolation des bâtiments publics et le choix d’équipements vertueux pour les nouveaux bâtiments.

Aussi, la commune a fait le choix de lancer un appel à projet pour l’implantation d’ombrières photovoltaïques là où se trouvait le bâtiment de l’ancien chantier fluvial. Elle va se faire accompagner par une société spécialisée qui prendra à sa charge l’investissement, avec l’exploitation du site sur 30 ans. Les travaux sont en passe d’être lancés, avec l’aménagement de 96 places de parking, éclairées et protégées par une structure recouverte de panneaux solaires, sur une surface de 2.000 m2.