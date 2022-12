Des points de collecte pour déposer son sapin à Castelsarrasin

La mairie de Castelsarrasin a installé des points de collecte pour pouvoir déposer son sapin. Au nombre de cinq, ils se trouvent en plusieurs endroits de la commune.

Vous pouvez déposer votre sapin dans cinq points de collecte à Castelsarrasin Crédit photo : CC pxhere

L’heure a sonné. La fête de Noël est passée et il est à présent temps de se débarrasser de son sapin. Mais pas question de l’abandonner n’importe où, notamment sur la voie publique ou à proximité de poubelles. Où est-il alors possible de jeter son sapin ?

Plusieurs options s’offrent à vous dans la commune de Castelsarrasin. La mairie a effectivement mis en place cinq points de collecte à travers la ville. Vous avez jusqu’au dimanche 22 janvier pour déposer votre sapin de Noël dans l’un d’entre eux.

Où se trouvent les points de collecte à Castelsarrasin ?

Ces cinq de collecte se trouvent au centre-ville de Castelsarrasin. Voici où ces derniers sont précisément situés :

Parking du Parc de Clairefont

Parking du Stade Alary (Place Anne Franck)

Parking Halle Occitane

Boulevard Sanguinenc

Promenade du Château

Il est possible de laisser son sapin de Noël dans l’un de ses points de collecte à toute heure du jour ou de la nuit et tous les jours jusqu’au 22 janvier prochain. Mais attention, vous ne pouvez pas le déposer dans n’importe quelles conditions.

Les sapins de Noël collectés seront ensuite recyclés

Quelques conditions sont en effet à respecter avant. « Déposez uniquement les sapins naturels, sans décoration, sans sac, sans neige artificielle, sans clou ni support en plastique », précise la Ville. Les arbres de Noël collectés seront ensuite recyclés.

« Vos sapins seront valorisés et compostés pour l’environnement », indique la municipalité. En plus des points de collecte, il est possible de déposer son sapin à la déchetterie Saint Béart. Cette dernière est ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h.