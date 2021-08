La Caravane de la danse fait escale dans le Tarn-et-Garonne

Spectacles et bal populaire vous attendent avec la Caravane de la danse, dans quatre villes du Tarn-et-Garonne, du 19 au 22 août 2021.

Samedi 21 août à 19h, la Caravane de la danse proposera une suite de chansons chorégraphiées intitulée “Une Danse le temps d’une Chanson”, dans la cour de l’Ancien Collège de Montauban. L’événement se terminera de manière participative par un bal populaire moderne entraîné par les danseurs, et accessible à tous les publics quel que soit leur âge. La veille, le vendredi 20 août, la caravane aura fait escale à Bressols…

La Caravane de la danse, un centre chorégraphique itinérant

Centre chorégraphique itinérant impulsé à l’initiative de la compagnie Pedro Pauwels, la Caravane de la danse est un projet permettant “une approche de la danse dans sa diversité par des propositions de qualité”. Reposant sur une équipe de danseurs mêlant professionnels et étudiants issus de grandes écoles, l’objectif du projet est “d’aller au-devant du spectateur et de nouveaux espaces pour faire partager l’art de la danse”.

Une Académie Chorégraphique d’été qui propose aux danseurs une formation intensive composée de cours, ateliers, créations chorégraphiques et diffusions. Pour sa deuxième édition, cette proposition itinérante investira 4 places publiques en Tarn-et-Garonne : Lauzerte le 19 août, Bressols le 20 août, Montauban le 21 août et Septfonds le 22 août, avec les chorégraphes Charlie-Anastasia Merlet, Yan Giraldou, Raphaël Olive et Pedro Pauwels.

Spectacle et pratique dans le respect des conditions sanitaires en vigueur, avec présentation du pass sanitaire à l’entrée à partir de 18 ans.

Source : communiqué de presse