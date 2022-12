Tarn-et-Garonne : Voici 4 animations dédiées aux enfants pour les vacances de Noël

Comme à son habitude, le Journal Toulousain sélectionne pour vous des idées de sorties dans les différents départements d’Occitanie, à réaliser en famille pendant les vacances scolaires. Festival des lumières, visites guidées de monuments historiques, et animations en tout genre, voici des activités pour distraire les enfants durant les vacances de Noël si vous êtes dans le Tarn-et-Garonne.

Féérie des lanternes à Montauban

Les dragons sont les pièces maîtresses du Festival des Lanternes de Montauban © infinitygraphic

Le festival des Lanternes vous accueille à Montauban (Tarn-et-Garonne) pour sa 5e édition, durant toutes les vacances de Noël. Chaque soir de 18h à 23h, les 4,7 hectares du Cours Foucault se transforment en un écrin de lumière pour offrir aux visiteurs un spectacle grandiose autour d’une toute nouvelle scénographie. Avec ses 2 500 lanternes, le parc transporte petits et grands dans un voyage féérique le long des rives de l’un des plus importants fleuves de Chine, le Yang Tsé (6 300 kilomètres).

Monuments emblématiques, personnalités historiques de la dynastie Tang, scènes de vie chinoises… De nombreux tableaux, façonnés par 80 artisans chinois au savoir-faire ancestral tout droit venus de Zigong (Province du Sichuan), sont à découvrir encore près de deux mois. Ainsi, les visiteurs découvriront l’impressionnante Tour de la Grue jaune (19 mètres de haut et 40 mètres de diamètre), le spectaculaire dragon tripode tout en porcelaine ou encore les Qilin, des porte-bonheurs mi-dragon mi-lion, se baladeront à travers la forêt de pandas et se laisseront charmer par le bel hommage à la ville de Montauban à travers de majestueuses pièces lumineuses imaginées autour de l’histoire de la cité et de ses figures emblématiques.

D’ailleurs, pour l’occasion, le musée Ingres Bourdelle de Montauban expose temporairement une vraie lanterne chinoise ancienne que vous pourrez découvrir en famille.

Infos pratiques : Festival des Lanternes, cours Foucault, Montauban. Jusqu’au 5 février 2023, de 18h à 23h. Billetterie en ligne. Tarifs : entre 13 et 17 euros, gratuit pour les moins de 11 ans.

Le château de Gramont vous ouvre ses portes

Profitez des vacances de Noël pour découvrir comment l’on fêtait Noël à la Belle Époque, au château de Gramont, dans le Tarn-et-Garonne © Éric Sander – Centre des monuments nationaux

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre des monuments nationaux invite petits et grands à vivre la magie de Noël au travers d’une programmation festive et conviviale sur le thème des contes. Dans le Tarn-et-Garonne, le château de Gramont participe à l’opération durant les vacances de Noël. Vous pourrez y retrouver Dominique, de la Compagnie Amstramgram qui, de salle en salle, vous racontera les histoires de Baba Yaga, les aventures du Petit Prince et vous présentera les héros des légendes asiatiques.

Une fois sur place, vous aurez également la possibilité de découvrir comment l’on fêtait Noël à la Belle Époque, les coutumes et les traditions de cette fête incontournable, où petits et grands s’émerveillent. D’où provient le mot Noël ? Quelle est la symbolique de la couronne de l’Avent ? Comment était décoré le sapin ? Quelle était l’origine des chants de Noël ? Trouvez les réponses au fil de votre découverte, grâce aux fiches de médiation ou aux visites commentées. Enfin, autour du sapin d’antan, décoré de rouge et de lumière, vous découvrirez des jouets anciens, prêtés par le Musée du Jouet de Montauban. Quant à la table, elle sera dressée de tous les atouts du réveillon traditionnel pour présenter la vaisselle de circonstance accompagnée des mets consommés lors de ce rendez-vous festif.

Infos pratiques : Les balades contées du Château de Gramont, à Gramont. Les mercredis 21 et 28 décembre à 14h30. Tarifs : 4€ par enfant et 6€ par adulte.

Informations et réservations au 05.63.94.05.26 ou par mail : chateau.gramont@monuments-nationaux.fr.

Castelsarrasin s’anime pour les vacances de Noël

À Castelsarrasin, tout est fait pour faire naître des étoiles dans les yeux des plus petits. Après tout, la magie de Noël opère surtout sur les enfants. Ainsi, plusieurs animations leur sont dédiées durant les vacances scolaires. Vous pourrez notamment les amener voir l’exposition de Playmobil géante à l’Espace Descazeaux. Ils pourront y découvrir des mises en scène et des décors inédits, issus de collections privées, sur le thème de Noël et de l’hiver. Grâce à l’association Playmo du Sud, organisatrice de l’événement, les enfants, mais aussi les plus grands, pourront s’émerveiller de saynètes sur le monde du Père Noël, le vaste Moyen-Âge, les fées, la reine des glaces et un rallye motos au Canada.

Le mercredi 21 décembre, vous pourrez poursuivre la journée en assistant au spectacle de magie de Jérémy Canto, place Lamothe-Cadillac (14h30). Spécialiste des performances de feu et du show lumineux, l’artiste saura capter l’attention des enfants en présentant une magie moderne avec des tours alliant nouvelle technologie et magie traditionnelle. Enfin, vous pourrez aller en famille au Bal des Filous. À 15h30, place de la Liberté, parents et enfants (de 3 à 14 ans) sont attendus pour danser et se défouler sur des rythmes endiablés. Il est conseillé de venir avec sa bonne humeur car ne seront diffusées que les chansons les plus joyeuses du monde. Rock, tango, ragga, rap, swing… De quoi “s’ambiancer” toute l’après-midi.

Infos pratiques : Exposition Playmobil, du 17 au 23 décembre, de 10h à 18h (fermeture à 15h le 23 décembre) à l’Espace Descazeaux de Castelsarrasin. Entrée : 3€, gratuit pour les moins de 5 ans. Le Bal des Filous (mercredi 21 décembre à 15h30, place de la Liberté) et le spectacle de magie (mercredi 21 décembre à 14h30, place Lamothe-Cadillac) sont gratuits.

Attendre Noël à Moissac

Le Père Noël de l’association Plein Vent assurera la distribution des cadeaux en l’église Saint-Jacques de Moissac CC-BY-SA-4.0 – Kgbo – Wikimedia

Plus Noël approche, et plus il devient difficile de faire patienter les enfants. Pour vous y aider, la ville de Moissac propose une multitude d’activités pour occuper les plus jeunes. À commencer par les tout petits. Spécialement pour eux, le Père Noël passe plus tôt en l’église Saint-Jacques. Il sera présent le mercredi 21 décembre, de 15h à 17h pour une distribution de jouets tout droit sortis de sa hotte. Un moment convivial, organisé par l’association des commerçants de Moissac Plein Vent. Et le lendemain, le jeudi 22 décembre, c’est au Hall de Paris que les enfants de tous âges sont attendus pour une journée de jeux. L’association Tour de jeu y organise en effet une ludothèque géante de 11h à 18h.

Le Hall de Paris accueillera ensuite, du 26 au 30 décembre, des animations au quotidien, de 14h à 17h : baby-foot, ping-pong, petits chevaux, parcours de motricité, coloriage sur le thème de Noël et dominos géant et jeux de cible. Et pour les plus manuels, de nombreux ateliers seront organisés. Les enfants pourront y apprendre l’origami et la sculpture de ballons, réaliser des cartes de vœux, décorer des pots en verre et des rondins de bois, cuisiner des crêpes et des gaufres, se défouler sur un jeu de danse WII, confectionner des savons naturels et des bijoux… Bref, l’embarras du choix !

Infos pratiques : Les animations de Noël à Moissac, Église Saint-Jacques et Hall de Paris. Gratuit.