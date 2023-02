Vacances d’hiver dans le Tarn-et-Garonne : une sélection d’idées de sorties

Le Journal Toulousain vous propose une nouvelle sélection d’idées de sorties pendant vos vacances d’hiver dans le Tarn-et-Garonne, à l’image du jeu de piste dans la cité médiévale de Lauzerte, du carnaval de Saint-Nicolas-de-la-Grave, des ateliers du musée Ingres Bourdelle ou encore des jeux d’enquête à la médiathèque de Nègrepelisse.

Si vous n’aviez pas d’idées de sorties pendant vos vacances d’hiver dans le Tarn-et-Garonne : participez à un jeu de piste à Lauzerte. CC Bernard Blanc

Un jeu de piste à Lauzerte pendant les vacances d’hiver

La Ville de Lauzerte organise un grand jeu de piste à destination des enfants et des adolescents pendant la première semaine des vacances d’hiver. Ils sont invités, ce jeudi 23 février, à explorer tous les recoins de ce village classé parmi les plus beaux de France afin de rechercher des indices qui leur permettront d’avancer dans leur quête. Pour les trouver, ils devront d’abord réaliser une dizaine d’épreuves qu’ils pourront réussir grâce à leurs qualités d’observation et leur esprit d’équipe.

L’objectif principal de leur mission est de retrouver toutes les pièces nécessaires à la reconstitution d’un grand bonhomme de neige qui a malencontreusement fondu. S’ils parviennent à faire renaître ce personnage, ils gagneront une récompense. Ce jeu grandeur nature est une belle occasion de leur faire découvrir la charmante cité médiévale de manière ludique. Ils en apprendront davantage sur sa création, ainsi que ses éléments patrimoniaux, comme les pigeonniers, les moulins, les chapelles, les remparts ou encore les petites fermes, témoins de l’histoire médiévale du village.

Infos pratiques : Mairie, 5 rue de la mairie, Lauzerte. Jeudi 23 février, à 10h puis 15h. Durée : 1h30. Tarifs : de 3 à 7 euros. Inscriptions au 05 63 94 66 61.

Un grand carnaval dans le Tarn-et-Garonne

L’association culturelle “les Festivités Nicolaïtes” vous invite cette semaine à participer aux nombreux événements organisés dans le cadre du 74e carnaval de Saint-Nicolas-de-la-Grave. Ce mercredi 22 février, par exemple, les enfants peuvent assister à un spectacle de marionnettes organisé dans le gymnase de la ville. La représentation sera suivie d’un goûter offert. En fin de semaine, l’association vous propose une soirée musicale aminée par le collectif de DJ Les Rythmes de la nuit. L’occasion de faire la fête, en famille ou entre amis, jusqu’au bout de la nuit.

Ce samedi 25 février : changement d’ambiance. Le rythme s’accélère. Vous voyagerez jusqu’à Rio, avec des défilés de danseuses et danseurs brésiliens, des chars colorés et des musiques endiablées. Le clou du spectacle aura lieu dimanche, avec la Grande Cavalcade des Festivités Nicolaïtes. L’occasion de revêtir vos plus beaux costumes correspondant au thème de la fête de cette année : “Les métiers”. Ici, les bandas, majorettes et autres danseurs animeront un défilé de chars pendant toute l’après-midi. L’événement se clôturera avec le jugement et le traditionnel embrasement de Monsieur Carnaval.

Infos pratiques : Gymnase, allée du 50ème Carnaval, Saint-Nicolas-de-la-Grave. Animations jusqu’au dimanche 26 février : programme complet. Réservations en ligne.

Des sorties pour les enfants au musée Ingres Bourdelle

Le musée Ingres Bourdelle, dans le chef-lieu du Tarn-et-Garonne, propose de nombreuses sorties pour les familles pendant les vacances d’hiver. CC Roumagnac Photographe

Jusqu’au mois de mai prochain, le musée Ingres Bourdelle, à Montauban, accueille une exposition du street-artiste Speedy Graphito. Un homme aux multicasquettes, aussi à l’aise dans la sculpture, que dans la vidéo, la photographie ou la peinture. À travers ses œuvres pour la plupart très colorées, l’artiste se plaît à confronter des images issues de la culture populaire d’hier et d’aujourd’hui. Les enfants sont donc invités à découvrir ses superbes travaux le mardi 28 février prochain, avant de participer à un atelier de création d’un petit théâtre dans lequel ils confronteront, eux aussi, des œuvres modernes et des créations plus anciennes réalisées par le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Si vous êtes sur place pendant le deuxième week-end des vacances d’hiver, vous pouvez également participer à la visite guidée intitulée “Le MIB Secret”. Un guide-conférencier vous invitera alors à explorer les parties habituellement fermées au public. Vous descendrez d’abord dans les majestueux sous-sols voûtés de l’établissement, qui communiquent avec le pont Vieux. Puis, vous poursuivrez votre chemin jusqu’aux anciennes prisons de l’hôtel de ville en passant par les combles.

Infos pratiques : Musée Ingres Bourdelle, 19 rue de l’Hôtel de Ville, Montauban. Atelier mardi 28 février à 14h. Tarif : 5 euros. Réservation en ligne.

Visite samedi 25 février à 14h30. Tarifs : de 7 à 12 euros. Réservations en ligne.

Des jeux d’enquête pendant les vacances d’hiver dans le Tarn-et-Garonne

Les enfants mènent l’enquête pendant les vacances à Nègrepelisse. Illustration CC MasterTux – pixabay

La Médiathèque de Nègrepelisse propose tout un programme d’animations pour que les enfants s’amusent pendant les vacances d’hiver. Ils sont par exemple invités à participer à un escape game intitulé “Mystères chez les Aztèques” qui aura lieu dans la soirée de ce vendredi 24 février. Leur objectif sera de poursuivre les travaux du professeur Yero Glyphe, soudainement disparu alors qu’il était sur les traces d’un objet potentiellement dangereux. Les participants disposeront d’une heure et demie seulement pour mener à bien leur mission. Il en sera de même la semaine suivante, pour un autre jeu, durant lequel les adolescents intégreront un groupe d’explorateurs à la recherche d’une relique qui vient d’être volée. Tenue discrète obligatoire.

Si les enfants ont encore soif d’animations, ils peuvent d’ores et déjà s’inscrire à l’atelier de confection de cadrans solaires organisé ce week-end. Cet outil, indispensable à toute quête, permettait autrefois aux explorateurs de lire l’heure grâce au positionnement du soleil. Puis, le week-end prochain, les aventuriers en herbe pourront également en apprendre davantage sur les glyphes des populations aztèques au travers d’un atelier de gravure sur bougie. Ils repartiront bien évidemment avec leurs créations.

Infos pratiques : Médiathèque, 200 rue de la piscine, Nègrepelisse. Escape game vendredi 24 février à 20h. Atelier cadran solaire samedi 25 février à 10h. Enquête relique, vendredi 3 mars à 21h.

Atelier bougie samedi 4 mars à 10h. Gratuits. Inscriptions au 05 63 64 25 55.