Tarn-et-Garonne : les restrictions s’allègent sur un cours d’eau

La préfecture du Tarn-et-Garonne a décidé d’alléger les restrictions de prélèvement sur un cours d’eau. Il s’agit de la rivière Tarn. Les restrictions sur le réseau d’eau potable restent en vigueur.

Les restrictions d’eau changent pour une rivière dans le Tarn-et-Garonne CC pixabay

« La situation de sécheresse reste préoccupante sur tout le territoire départemental. Cependant, le cours d’eau Tarn présente depuis plusieurs jours une augmentation de son débit », souligne, dans un communiqué de presse, la préfecture du Tarn-et-Garonne. Elle a ainsi pris un nouvel arrêté de limitation des prélèvements d’eau le 14 septembre 2022.

Ainsi, les restrictions sur cette rivière s’assouplissent. L’interdiction de prélèvement sur le Tarn passe en effet de 3,5 à 2 jours par semaine. C’est l’inverse pour le bassin de la Vère. Les restrictions se durcissent en effet sur ce dernier. Les interdictions de prélèvement restent les mêmes pour les autres cours d’eau déjà soumis à restrictions.

Le soutien d’étiage se poursuit dans le Tarn-et-Garonne

« Seules quelques communes du Nord-Ouest du département ont pu bénéficier d’un passage pluvieux en début de semaine dernière. Le soutien d’étiage se poursuit donc avec des adaptations au cas par cas, selon la météorologie et les besoins en eau », précise la préfecture du département qui avait décidé de sanctionner systématiquement face au non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau.

Actuellement, les restrictions d’usage de l’eau issue du milieu naturel pour les particuliers et autres usagers assimilés sont de niveau 3 dans toutes les communes. Il est ainsi interdit, à partir du milieu naturel, d’arroser terrains de sport, pelouses et espaces verts, de remplir les plans d’eau d’agrément et les piscines, de laver véhicules, toitures et façades et de prélever de l’eau de 8h à 20h pour irriguer les potagers et serres.

Rappel des restrictions sur le réseau d’eau potable

L’arrêté de limitation de l’usage de l’eau potable du 8 août reste d’ailleurs en vigueur dans le département. Pour rappel, sont interdits le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau, le remplissage et la mise à niveau quotidienne des piscines ou des plans d’eau de loisirs à usage personnel.

C’est aussi le cas de l’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs, des stades, des terrains de golf et des jardins potagers entre 8h et 20h. Enfin, le nettoyage des façades, toitures et terrasses, le lavage des voiries et le fonctionnement des fontaines publiques et privées sont prohibés.