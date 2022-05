Tarn-et-Garonne : Un véhicule et un hectare de terres ravagés par un incendie

Un important incendie s’est déclaré sur la commune de Labastide-du-Temple, entre Moissac et Montauban dans le Tarn-et-Garonne, ce lundi 30 mai. Le feu a ravagé un hectare de végétation et un véhicule stationné sur un terrain privé a été retrouvé calciné par les sapeurs-pompiers du département.

Ce lundi 30 mai, un important feu de broussailles s’est déclaré à Labastide-du-Temple, une petite commune rurale située à mi-chemin entre Moissac et Montauban, au cœur du département du Tarn-et-Garonne. Selon les informations du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 82), l’origine du feu est encore inconnue et aucune piste, criminelle ou accidentelle, n’est privilégiée.

Dans le Tarn-et-Garonne, un véhicule et un hectare de végétation sont partis en fumée dans un incendie

Sur place, une fourgonnette vide, stationnée dans un terrain privé, a été retrouvée complètement calcinée. Le Service départemental d’incendie et de secours du Tarn-et-Garonne affirme que l’intervention des sapeurs pompiers, qui a duré près de deux heures, de 15h à 17h, s’est d’abord concentrée sur le véhicule, puis sur les parcelles de terres. Toutefois, rien n’indique encore si la fourgonnette est à l’origine de l’incendie.

Le feu s’est rapidement propagé et a provoqué d’importants dégâts environnementaux. Environ un hectare de végétation est parti en fumée selon le Sdis 82. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place pour venir à bout des flammes. Aucun blessé n’est a déploré. D’après les informations collectées par Actu.fr, une enquête a été ouverte à la suite de l’incident par les gendarmes de la communauté de brigades de Moissac pour déterminer les causes du sinistre.