Sécheresse. Fin des restrictions de prélèvement d’eau en Tarn-et-Garonne

La préfecture du Tarn-et-Garonne annonce la fin des restrictions de prélèvement d’eau mises en place face à la sécheresse et toujours en vigueur dans le département.

Des restrictions d’eau étaient toujours en vigueur en Tarn-et-Garonne, même plusieurs mois après la forte sécheresse de l’été. Cependant, les pluies des dix derniers jours ont été suffisamment significatives pour que le débit des cours d’eau remonte, au moins provisoirement, à un niveau satisfaisant.

Fin de la sécheresse en Tarn-et-Garonne

La situation devrait encore s’améliorer au regard des prévisions de pluies abondantes sur le Sud-Ouest du pays. Une dépression très active venue du golfe de Gascogne traverse les régions Occitanie et Languedoc-Roussillon ce jeudi 19 janvier. Elle génère de fortes précipitations et des chutes de neige jusqu’en plaine entre l’après-midi et la nuit suivante.

Un arrêté abroge les limitations des prélèvements

C’est pourquoi, la préfète du Tarn-et-Garonne a pris un arrêté d’abrogation des limitations des prélèvements d’eau à partir du milieu naturel mercredi 18 janvier. Ce dernier prend effet immédiatement.

« Le remplissage des plans d’eau peut débuter, y compris sur les zones avec un lien hydraulique direct avec le Quercy et le système Neste », indique la préfecture du Tarn-et-Garonne.

