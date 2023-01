Quels risques après la chute d’un rocher sur une route à Saint-Antonin-Noble-Val ?

Un rocher de près de huit tonnes est tombé sur une route dans la commune de Saint-Antonin-Noble-Val. Une inspection hydrogéologique est en cours afin d’évaluer les risques de nouvelles chutes de roches.

Ce rocher de huit tonnes tombé sur une route à Saint-Antonin-Noble-Val n’a heureusement pas fait de victimes (illustration) Marc Mongenet, CC BY-SA 4.0

Plus de peur que de mal. Des chutes de blocs rocheux ont eu lieu sur la route départementale 115, au niveau de la chaussée des Ondes, dans la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, ce lundi 9 janvier après-midi. « L’incident s’est produit dans une zone signalée par des panneaux de danger “chutes de pierres” », précise le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne.

Lundi 9 janvier, des chutes de blocs rocheux, dont un de près de 8 tonnes, ont eu lieu sur la D115, à #SaintAntoninNobleVal. 2 équipes d'agents départementaux sont intervenus en moins d'1H afin de sécuriser les lieux pour les usagers #tarnetgaronnais

Ces chutes de roches n’ont fait aucune victime. Le bilan aurait pu être bien plus lourd. L’un des rochers pesait effectivement près de huit tonnes. « Le plus gros bloc rocheux s’est détaché de la falaise, a fait trois rebonds sur la chaussée et s’est arrêté sur l’accotement opposé. Des débris de petite taille obstruaient ainsi la chaussée », indique le Conseil départemental.

Une inspection pour évaluer les risques après cette chute d’un rocher

Des agents de la subdivision locale de la direction de l’aménagement et de la voirie du Département sont intervenus afin de sécuriser les lieux après cet incident. Ils « ont procédé au dégagement complet de la chaussée, à son nettoyage et au rebouchage à l’enrobé à froid des trous causés par les roches sur la route départementale », détaille le Conseil départemental.

Ces agents avaient mis en place une signalisation temporaire afin d’avertir les automobilistes du danger le temps de leur intervention. La route est donc dégagée depuis. Le Département veut désormais « éviter tout risque pour les usagers ». Ainsi, une inspection hydrogéologique est en cours. Elle doit permettre « d’évaluer les risques potentiels de nouvelles chutes de roches ».