Pollution. La qualité de l’air est mauvaise ce vendredi dans le Tarn-et-Garonne

La qualité de l’air est mauvaise ce vendredi 6 janvier à cause de la pollution dans le département du Tarn-et-Garonne selon Atmo Occitanie. La situation est également dégradée en Haute-Garonne, dans le Tarn et les Hautes-Pyrénées, mais devrait s’améliorer demain.

Dans le Tarn-et-Garonne, la qualité de l’air est “mauvaise” ce vendredi 6 janvier, selon les dernières données transmises par l’organisme chargé de sa surveillance dans la région Atmo Occitanie. Le territoire est classé au “niveau 4” sur une échelle d’alerte allant de 1 “bonne qualité de l’air”, à 6, “qualité de l’air extrêmement mauvaise”.

Cette situation est due à la pollution. Atmo Occitanie constate en effet de fortes concentrations de particules en suspension dans l’air, tels que des particules fines, l’ozone et le dioxyde d’azote. Particulièrement aux abords des grandes villes comme Montauban, mais aussi des grands axes routiers.

Éviter les efforts physiques importants

L’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air dans la région émet quelques recommandations pour éviter les effets néfastes de la pollution sur la santé dans le département du Tarn-et-Garonne aujourd’hui. Premièrement, il est conseillé aux habitants d’éviter ou de réduire les activités physiques intenses en extérieur. Pour ce qui est des balades ou autres loisirs, il est nécessaire de contourner les zones à proximité de grands axes routiers. Si les personnes ressentent des symptômes tels de la toux, des douleurs au niveau des yeux ou encore des maux de gorge, il est impératif de contacter son médecin traitant.

L’air est “dégradé” en Haute-Garonne, dans le Tarn et les Hautes-Pyrénées

Atmo Occitanie informe également que la qualité de l’air est “dégradée” ce vendredi 6 janvier dans les départements de la Haute-Garonne, du Tarn et des Hautes-Pyrénées. La pollution liée à la concentration de particules en suspension est particulièrement importante à Toulouse et dans le Sud de son agglomération, mais aussi dans le Nord des Hautes-Pyrénées et le Sud du Tarn. L’air est “moyen” dans le reste de la région.

Demain, samedi 7 janvier, « la présence de vent devrait favoriser une meilleure dispersion des polluants dans l’air », informe Atmo Occitanie. La qualité de l’air sera donc “moyenne” partout en Occitanie.