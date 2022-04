Le Tarn-et-Garonne face au défi de la réduction des déchets

Face à l’augmentation constante des coûts de traitement des déchets, le Tarn-et-Garonne veut réduire la quantité d’ordures générées par habitant.

Avec 233 kilos d’ordures ménagères résiduelles produits par habitants en 2020, le Tarn-et-Garonne est en dessous de la moyenne nationale de 254 kilos. Pourtant, le Syndicat départemental des déchets tarn-et-garonnais, le SDD82, estime qu’il faut baisser cette quantité.

Car en face, la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a augmentée. Elle est passée de 90 euros la tonne 2019 à 119 euros la tonne en 2021. Ce coût de traitement est en constante augmentation et pourrait exploser dans les prochaines années.

Un chargé de mission a été recruté pour conduire un plan de prévention visant à réduire de 15 % les tonnages de déchets ménagers et assimilés, comme le rapporte La Dépêche du Midi. C’est l’équivalent d’une baisse de 60 kilos de déchets par an et par personne.

Prévus pour 2025, les premiers chantiers devraient porter sur l’amélioration du tri du verre et du textile pour réduire leur présence dans la poubelle classique. Les moyens d’action restent à déterminer, mais passeront par un plan de communication important.

“Nous lançons un Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et nous nous devons d’être ambitieux”, déclare Michel Weill, le président du SDD82, dans La Dépêche du Midi.