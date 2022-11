Black-out en Tarn-et-Garonne : 130 000 foyers privés d’électricité

Un incident a touché un poste RTE situé dans l’agglomération de Montauban lundi 21 novembre. Deux tiers du Tarn-et-Garonne se sont trouvés sans électricité.

Deux tiers du Tarn-et-Garonne se sont trouvés sans électricité. Photo d’illustration Crédit photo : licence pixabay – CC geralt

Une partie du Tarn-et-Garonne s’est trouvée sans électricité lundi 21 novembre, en toute fin de journée. Le Réseau de transport d’électricité (RTE) dans le Sud-Ouest indique sur ses réseaux sociaux qu’un « incident technique » s’est produit dans l’agglomération de Montauban à 17h06.

Suite à un incident technique à 17h06, #coupure d’#électricité dans la zone de #Montauban. Au plus fort de la coupure : 130 000 foyers coupés et impact sur le trafic SNCF. Les équipes de RTE et Enedis sont mobilisés. A 17h50 : 74 000 foyers encore impactés. pic.twitter.com/EcYYOL3zRf — RTE en Sud-Ouest (@RTE_SudOuest) November 21, 2022

La circulation des trains perturbée

« Au plus fort de la coupure, 130 000 foyers » du Tarn-et-Garonne ont été privés d’électricité à cause de cet incident selon RTE. Le black-out a touché environ deux tiers du département. En plus de Montauban, les secteurs de Castelsarrasin, Valence d’Agen et Moissac, à l’ouest du chef-lieu, ont été concernés.

Le réseau de la SNCF a été perturbé par cette énorme panne de courant. La circulation des trains entre Toulouse et Cahors a été interrompue durant quelques heures en heures de pointe. Idem entre Toulouse et Agen, en Nouvelle-Aquitaine.

Retour de l’électricité dans tout le Tarn-et-Garonne vers 18h30

Des équipes de RTE et d’Enedis ont été mobilisés pour résoudre la panne. À 17h50, 74 000 foyers du Tarn-et-Garonne étaient encore plongés dans le noir faute d’électricité, selon le Réseau de transport d’électricité français.

La situation est revenue à la normale aux environs de 18h30. « Tous les foyers affectés par la coupure d’électricité dans la zone de Montauban ont été réalimentés », annonce alors le gestionnaire du réseau électrique français.

Le Service départemental d’incendie et de secours a enregistré 66 appels d’habitant « inquiets », en l’espace d’une heure, selon La Dépêche du Midi. Aussi, une dizaine de personnes s’est trouvée bloquées dans des ascenseurs à cause de la panne d’électricité. Autre conséquence, un embouteillage de deux kilomètres s’est formé à la Ville-Dieu-du-Temple à cause d’un passage à niveau qui ne fonctionnait plus.