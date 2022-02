Agressions sexuelles. La police recherche des victimes d’une secte dans le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales

Dans le cadre d’une enquête pour viols et agressions sexuelles, la police recherche des victimes du ”Loup Blanc”, le gourou de la secte du Chamanisme de l’Origine, ayant officié dans le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales.

Six plaignantes ont déjà témoigné contre leur ancien gourou. Cyrille Adam, surnommé le ”Loup Blanc”, aurait abusé sexuellement de plusieurs de ses disciples dans le cadre d’enseignements spirituels au sein de la secte du Chamanisme de l’Origine. Des faits qui se seraient déroules, selon la police, dans “un contexte de dérives sectaire et d’emprise mentale“.

Arrêté par la Cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives sectaires (Caimades), celui qui se définit comme un Chamane-Yogi a été incarcéré à la prise de Nîmes et fait l’objet d’une enquête pour viols et agressions sexuelles. Dans le cadre de cette enquête confiée à l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), la police nationale cherche d’éventuelles nouvelles victimes et de nouveaux témoignages.

Des témoignages recherchés dans le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales

Afin d’étayer les éléments de cette enquête pour viols et agressions sexuelles visant Cyrille Adam, la police recherche des témoignages de personnes ayant été en contact avec la secte du Chamanisme de l’Origine, avec son enseignement ou son gourou. Le mouvement posséderait des locaux à Prats-de-Mollo, dans les Pyrénées-Orientales et aurait organisé des ”stages de guérison karmique” au château de Granès, à Réalville, dans le Tarn-et-Garonne. Selon le Midi Libre, Cyrille Adam vivait à Sumène, au pied des Cévennes, dans le Gard, avant d’être arrêté. Il est désormais incarcéré dans le prison de Nîmes.

« Des victimes d’abus de faiblesse en état de sujétions psychologique, d’agressions sexuelles ou de viols ont déjà témoigné dans le cadre de cette affaire », précise le communiqué de la police nationale.

Infos pratiques

Si vous avez été en contact avec cet enseignement ou avec Cyrille Adam, contactez les autorités : caimades@interieur.gouv.fr / 01 40 97 80 16 / 06 83 67 42 50

Les personnes victimes de dérives sectaire émanant d’un autre mouvement peuvent également demander un avis ou signaler des faits auprès de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.