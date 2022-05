Tarn-et-Garonne. Une plainte déposée après la pulvérisation de pesticides sur un verger

Une enquête est ouverte après que deux hommes sont tombés malades après avoir travaillé près d’un verger pendant la pulvérisation de pesticides en Tarn-et-Garonne. Une enquête est en cours.

La suspicion plane sur les pesticides utilisés par un arboriculteur pour le traitement de ses pommiers à Lacourt-Saint-Pierre, près de Montauban, en Tarn-et-Garonne. Deux salariés d’une entreprise d’entretien d’espaces verts ont été pris de vomissements, vendredi 29 avril, après avoir travaillé sur les pelouses de la station de pompage d’eau potable, située entre le hameau montalbanais de Verlhaguet et la commune de Lacourt-Saint-Pierre.

Les pompiers ont été contactés afin de prendre en charge les deux salariés malades. Se plaignant de fortes nausées, l’un d’eux a été conduit au centre hospitalier de Montauban. Son collègue a pu être soigné sur place, avant d’être envoyé à l’hôpital dans le week-end. Les deux hommes se portent désormais bien.

En revanche, une procédure d’accident de travail a été déclenchée. Les premières constatations ont mis en avant de fortes présomptions quant à la responsabilité des effluves provenant des produits phytosanitaires qui étaient aspergés sur les arbres fruitiers, selon La Dépêche du Midi.

Une enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d’autrui par violation délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence. Des plaintes ont été déposées par un salarié tombé malade et l’entreprise d’entretien des espaces verts qui intervenait pour le compte de Véolia.

De son côté, l’arboriculteur est dans « une incompréhension totale », selon La Dépêche du Midi. « Avec mes enfants, on a passé l’après-midi dans les vergers et on n’a rien eu. Pourquoi n’a-t-on pas eu les mêmes symptômes ? On va attendre patiemment les résultats de l’enquête. Aujourd’hui, le plus important, c’est que ces deux personnes vont mieux. C’est là l’essentiel. »