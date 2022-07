Occitanie : voici 5 trails à réaliser au mois d’août

Le Journal Toulousain vous propose une sélection de cinq trails à réaliser au mois d’août à travers les différents départements d’Occitanie, que ce soit dans les plaines aveyronnaises, sous les étoiles filantes de l’Hérault, ou à la frontière avec l’Andorre.

Trail du Gourg d’Enfer au cœur de l’Occitanie

Le trail du Gourg d’Enfer, dans l’Aveyron, est le premier trail du mois d’août organisé en Occitanie. La course, dont la ligne de départ est installée dans le parc Layrac du village de Bozouls, propose aux amateurs comme aux coureurs aguerris de réaliser une ou deux boucles dans les plaines aveyronnaises. La première fait 7 kilomètres avec un léger dénivelé positif (D+) de 143 mètres. La seconde est un peu plus courte. Elle fait environ 6 kilomètres avec un D+ de 138 mètres et enjambe la rivière Dourdou de Conques. Les participants peuvent enchainer les deux parcours en solo ou réaliser la course à deux, en relai. Puis, déguster un dîner servi à leur arrivée.

Infos pratiques : Trail du Gourg d’Enfer, départ à Bozouls, Aveyron. Le 2 août, à partir de 18h30. Inscriptions en ligne, de 14 à 28 euros.

Championnat du Canigó

L’historique championnat du Canigó, créé en 1905, est à nouveau organisé cette année au mois d’août. C’est l’une des courses les plus ancienne de France. Elle doit son origine aux habitants de Vernet-les-Bains qui ascensionnaient autrefois le Pic du Canigou (2 784 mètres d’altitude) pour récupérer des blocs de glace de plus de 80 kilos, qu’ils redescendaient sur leurs dos en courant afin de rafraîchir les curistes qui logeaient dans les luxueux hôtels de la station.

L’événement propose trois courses. Une première, de 34 kilomètres (D+ 2 100 mètres), qui emprunte le même circuit depuis 1905, jusqu’au sommet du Pic du Canigou. Les organisateurs proposent alors aux coureurs de se charger d’un poids de 8 kilos, en hommage aux courageux Vernetois. Une deuxième, intitulée la course des “Mattes rouges”, qui fait 19 kilomètres (D+ 1 250 mètres). Et une troisième, la course de “Goa”, de 11,5 kilomètres (D+ 620 mètres). À l’arrivée des participants, un repas est servi dans le décor champêtre du Parc Charles Trenet, au coeur de Vernet-les-Bains.

Infos pratiques : Championnat du Canigó, départ sur la place de la République de Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales.

Le 7 août, à partir de 6h30. Inscriptions en ligne, ou par voie postale avec un bulletin imprimé.

Trail des étoiles filantes dans l’Hérault

Le top départ de la quatrième édition du trail des étoiles filantes sera donné au cœur de la commune de Murles, dans l’Hérault, au début du mois d’août. L’événement comprend deux courses. Une première, de 10 kilomètres avec un dénivelé positif de 320 mètres. Puis une seconde, de 30 kilomètres, avec un D+ de 800 mètres. Les parcours, réalisés à la nuit tombée, se font éclairés par la seule lumière des frontales portées par les participants. Et l’arrivée, commune aux deux courses, prend la forme d’une piste d’atterrissage balisée par des bougies.

La place centrale du village opte pour le mode “guinguette” avec des espaces restaurations illuminés par des guirlandes et animés par des concerts. À la suite de la course, les coureurs et leurs accompagnants pourront admirer les étoiles avec un télescope installé à proximité de la ligne d’arrivée.

Infos pratiques : Trail des étoiles filantes, départ à Murles, Hérault. Le 12 août, à partir de 21h. Inscriptions en ligne, de 10 à 30 euros.

Trail des Pérics au Sud de l’Occitanie

Le trail des Pérics fête ses 40 ans cet été. Les parcours, de 23 kilomètres (1 300 D+) pour le trail des Pérics et de 10 kilomètres (400 mètres D+) pour le trail des Jassettes, emmènent les coureurs à travers de superbes paysages, de la station de ski des Angles au lac de Balcère à celui des Balmettes en passant par les crêtes des Grand et Petit Pérics. Sur leur chemin, les participants profitent d’une vue sur le pic Carlit, les eaux bleues du lac des Bouillouses et celles des Camporells.

Infos pratiques : Trail des Pérics, départ depuis Les Angles, Pyrénées-Orientales. Le 20 août, à partir de 9h. Inscriptions en ligne, de 10 à 20 euros.

Challenge Montcalm en Ariège

Les inscriptions pour la 32e édition des courses du Challenge Montcalm sont encore ouvertes. Il aura lieu du 18 au 21 août prochain en Ariège, avec un total de six courses, dont une célèbre dans le monde du trail : la PICaPICA, longue de 109 kilomètres (11 500 mètres D+), qui enchaîne quatre sommets de plus de 3 000 mètres d’altitude entre la France et l’Andorre.

Pour les coureurs moins expérimentés qui ne souhaitent pas participer à la PICaPICA, le challenge propose cinq autres parcours : Le Kilomètre Vertical, de 3,5 kilomètres (D+ 1 080 mètres) qui se fait en contre-la-montre, la PicAriège de 70 kilomètres (D+ 7 000 mètres) qui gravit trois sommets français et andorrans, le trail des Mineurs de 13 kilomètres (D+ 750 mètres) qui passe dans la grotte du château d’Olbier, le trail des Novis, de 25 kilomètres (D+ 1 250 mètres), qui traverse différents villages dans les vallées des Pyrénées et enfin le marathon du Montcalm de 42 kilomètres (2 750 D+) qui conduit les participants jusqu’au Pic de Montcalm et la Pique d’Estats.

Infos pratiques : Challenge Montcalm, départ à Auzat, Ariège. Le 21 août à partir de 5h. Inscriptions en ligne, de 15 à 155 euros.