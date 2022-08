Les médailles d’or des athlètes d’Occitanie aux championnats d’Europe

Les championnats d’Europe se sont terminés dimanche 21 août. Les Bleus ont décroché onze médailles. Parmi eux, des athlètes d’Occitanie.

Benjamin Thomas et Anthony Jeanjean ont décroché des médailles d”or aux championnats d’Europe à Munich. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Tim Rademacher – CC BY SA NICOLAS MENNETREY

L’heure du bilan est arrivée. Après onze jours de compétition, les championnats d’Europe se sont terminés dimanche 21 août, avec le 4×100 mètres. Durant cette « grande fête du sport européen », pour reprendre les mots des organisateurs, les Bleus ont décroché onze médailles d’or, contre 26 pour l’Allemagne, 24 pour la Grande-Bretagne et 14 pour l’Italie. Trois d’entre elles ont été obtenues par des athlètes d’Occitanie.

De l’or pour Anthony Jeanjean en BMX Freestyle

Originaire de Béziers, dans l’Hérault, Anthony Jeanjean, 24 ans, est désormais triple champion d’Europe. Il s’était déjà illustré en 2019 et en 2021. Et il faisait figure de favori pour ces championnats après avoir survolé les qualifications.

Anthony Jeanjean a réalisé un run de 93,60 points. Ce qui lui permet de devancer le Britannique Kieran Reilly (92,10) et le Croate Marin Rantes (88,80). Il a ainsi obtenu, samedi 13 août, la seconde médaille pour le BMX français en freestyle​ à Munich. La veille, vendredi 12 août, Laury Perez avait remporté le bronze derrière la Tchèque Iveta Miculycova (80,00) et l’Allemande Kim Lea Müller (78,60).

Deux médailles pour Benjamins Thomas aux championnats d’Europe

Le bilan est largement positif pour Benjamin Thomas, 26 ans, originaire de Lavaur, dans le Tarn. Au terme d’un duel épique avec la team Danoise, l’équipe de France hommes, composée de Thomas Denis, Quentin Lafargue, Valentin Tabellion et Benjamin Thomas a remporté le titre de championne d’Europe de poursuite, vendredi 12 août à Munich.

Et quelques heures plus tard, le Tarnais est parvenu à conserver son titre de champion d’Europe de la course aux points. Il a devancé le Néerlandais Vincent Hoppezak et le Belge Robbe Ghys sur le dernier sprint. Benjamin Thomas décroche ainsi son un troisième titre européen dans la discipline après ceux de 2014 et 2021.