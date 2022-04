Que faire dans les Pyrénées-Orientales pendant les vacances de Pâques ?

Les Pyrénées-Orientales s’animent pendant les vacances de Pâques. Activités sportives, visites d’une cave de spiritueux, rencontres avec les hommes préhistoriques, spectacles pour enfants… Marquez les prochains jours de souvenirs inoubliables.

Un festival pas comme les autres pour les vacances de Pâques

Des cerfs-volants flottent dans les airs et des rires résonnent sur la plage. Le festival dédié aux enfants Festi’Kids a bel et bien commencé à l’espace Méditerranée de Canet-en-Roussillon. Et il va se poursuivre jusqu’à mercredi prochain.

Au programme de cette nouvelle édition : surf, parcours ninja, peinture, déguisements de sumo, cirque, concours de châteaux de sable et ateliers sur le thème de la mer… Le tout sous l’œil avisé d’animateurs. Les enfants ne risquent pas de s’ennuyer pendant ces vacances de Pâques.

Chaque accompagnant peut bien évidemment participer aux activités. Ou saisir l’occasion de profiter de la douceur des températures printanières pour siroter un des premiers cocktails de la saison dans les bars et restaurants qui bordent la mer.

Infos pratiques : Festi’Kids, place de la Méditerranée, Canet-en-Roussillion. Du 25 avril au 4 mai, de 14h à 18h. Gratuit.

Plus de 150 ans d’histoire dans les Pyrénées-Orientales : les Caves Byrrh

Profitez des vacances de Pâques pour visiter un ancien site de production d’alcool situé dans les Pyrénées-Orientales : les Caves Byrrh. Ici, vous découvrirez l’histoire des frères Violet, fondateurs de l’entreprise. Ils ont inventé, dès la fin du XIXe siècle, une formule originale de spiritueux qui marie des grands crus du Roussillon et des arômes, comme du café, du cacao, de la cannelle, des écorces d’orange ou encore de la fleurs de sureau.

Au cours de la visite, des apparitions holographiques vous conteront les origines du Byrrh, des débuts de la production à l’expansion des ventes à l’international. Toute une saga familiale ! Cette visite vous permettra d’admirer également la plus grande cuve en chêne du monde, d’une capacité de 1 000 200 litres.

Pour poursuivre l’expérience, participez à l’escape game organisée dans la soirée du mercredi 4 mai. En équipe, votre mission sera de sauver les caves menacées par une machine infernale contrôlée par une forme maligne d’intelligence artificielle.

Infos pratiques : Caves Byrrh, 2 boulevard Violet, Thuir. En visite libre ou guidée. Ouvert de 10h à 18h. Escape Game interdit au moins de 14 ans, sur réservation : 25 euros.

Pas d’œufs, mais des haricots magiques pour Pâques

La compagnie des Deux Fous, spécialisée dans les spectacles pour enfants, présente une version théâtralisée du célèbre conte “Jack et le haricot magique” pendant les vacances de Pâques à Perpignan.

Le spectacle porte sur l’histoire de Jack et de sa mère. Accablée par la misère, cette dernière demande à son fils de vendre leur seule vache au marché du village pour gagner un peu d’argent. Mais l’enfant commet l’irréparable : il échange l’animal contre une poignée de haricots censés être magiques…

À son retour, sa mère se met en colère et jette les haricots par la fenêtre. Au petit matin, Jack se rend compte qu’une gigantesque tige verte menant jusqu’aux nuages a poussé à l’endroit où les graines ont été lancées la veille. Il décide alors d’escalader pour voir ce qu’il y a au sommet. Pour connaître la suite de l’histoire, rendez-vous chaque après-midi au café-théâtre La Boîte à Rire.

Infos pratiques : La Boîte à Rire, 113 avenue du Palais des Expositions, Perpignan. Du mardi au samedi à 15h30. Tarif : 8 euros. Sur réservation.

Silex, feux et parures préhistoriques

Le musée de la préhistoire de Tautavel propose un programme chargé en animations pour les vacances de Pâques. Chaque après-midi, les enfants peuvent s’essayer à l’allumage du feu, la taille d’outils, la poterie, la confection de parures préhistoriques ou encore au lancer de propulseurs, une arme de chasse en forme javelot. Une murder party aura également lieu ce samedi au milieu des collections du musée.

L’occasion de contempler les différentes expositions qui retracent plus de 450 000 d’Histoire. Vous croiserez notamment le célèbre homme de Tautavel ainsi que ses congénères, les premiers hommes préhistoriques a avoir vécu en France il y a près de 560 000 ans. La reconstitution de scènes quotidiennes vous plongera dans une ambiance préhistorique plus vraie que nature.

Pour compléter votre visite, vous pouvez également vous rendre sur le site des Gouleyrous, à trois kilomètres du village de Tautavel. Ici, un cadre exceptionnel s’offre à vous. Les falaises calcaires du massif des Corbières se reflètent dans l’eau claire du Verdouble. Quelques mètres plus loin se trouve la caune de l’Arago, une grande cavité où ont été retrouvés les ossements de l’homme de Tautavel.

Infos pratiques : Musée de Tautavel, avenue Léon Jean-Grégory, Tautavel. Ouvert de 10h à 12h30, puis de 14h à 18h. Tarifs : de 4 à 8 euros. Gratuit pour les moins de 7 ans. Détails du programme.