Une qualité de l’air médiocre en Occitanie

Depuis hier, l’indice de la qualité de l’air est médiocre en Occitanie, selon l’observatoire Atmo.

Hier, mardi 20 juillet 2021, les conditions météorologiques ont favorisé la formation d’ozone, et l’indice de la qualité de l’air était “mauvais sur le Gard et les alentours de Montpellier, et médiocre sur le reste de l’Occitanie” selon Atmo Occitanie, l’observatoire agréé pour assurer la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la région Occitanie.

Aujourd’hui, mercredi 21 juillet, les conditions météorologiques favoriseront la formation d’ozone, et l’indice de la qualité de l’air devrait être “mauvais sur le Gard, l’Hérault, l’Aude et les Hautes-Pyrénées et médiocre sur le reste de l’Occitanie, toujours en raison des concentrations d’ozone dans l’air ambiant”.

Il s’agit de particules en suspension, particules fines et dioxyde d’azote.

Une qualité de l’air médiocre demain

Demain, jeudi 22 juillet 2021, les conditions ensoleillées et chaudes favoriseront l’augmentation des concentrations en ozone. L’indice de la qualité de l’air devrait ainsi être médiocre sur une large partie de la région.

Pour 2021, Atmo recense 19 journées en épisodes de pollution dans la région. Lorsque l’indice qualité de l’air est mauvais, Atmo conseille aux habitants d’envisager de “réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes comme des maux de yeux, de la toux ou des maux de gorge”. Lors de loisirs ou balades, il s’agit d’éviter “les zones à fort trafic routier”.

Concilier développement et qualité de l’air

Avec 13 départements, 2 grandes métropoles, Toulouse et Montpellier, un littoral méditerranéen, un massif montagneux et des territoires ruraux, la région Occitanie est la 1ère région viticole et la 2ème région agricole de France. “Cette richesse territoriale place l’Occitanie en tête des régions attractives, ce qui engendre une croissance démographique importante. Atmo Occitanie accompagne les acteurs locaux pour concilier développement économique, développement démographique et qualité de l’air”.

Source : communiqué de presse