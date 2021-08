Trouvez un travail ou une formation grâce au salon TAF de Perpignan

La 14è édition du salon TAF, pour Travail Avenir Formation, se tiendra au Parc des Expositions de Perpignan, ce jeudi 2 septembre.

C’est le rendez-vous à ne pas manquer lorsque l’on est à la recherche d’un emploi ou d’une formation. Pour sa 14è édition, le salon TAF, pour Travail Avenir Formation, aura lieu au Parc des Expositions de Perpignan, ce jeudi 2 septembre. L’occasion d’accéder à toutes les informations sur les aides, de découvrir les offres de formation et de rencontrer les entreprises qui recrutent. « Les visiteurs pourront découvrir un métier, définir un projet professionnel ou se réorienter vers des filières porteuses d’emploi grâce à la Région et ses partenaires », précise Pôle Emploi, co-organisateur de l’événement.

190 stands pour l’emploi et la formation

Environ 190 stands seront installés dans le grand hall du Parc des Expositions, dont 80 pour les entreprises et 65 pour les organismes de formation et CFA. Cette année, un grand espace sera consacré à la découverte de trois secteurs professionnels : l’industrie, le bâtiment et le sanitaire et social. Et deux autres à la création d’entreprise et la mobilité internationale. Gratuite et ouverte à tous, l’entrée à cette manifestation sera toutefois conditionnée à la présentation d’un pass sanitaire.

Source : pole-emploi.fr et laregion.fr