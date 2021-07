Tour de France : port du masque obligatoire dans les Pyrénées-Orientales

En raison du passage du Tour de France dans les Pyrénées-Orientales le masque fait son retour. Dans plusieurs communes, il va être obligatoire de le porter pendant le passage des cyclistes.

Le Tour de France est un véritable spectacle. A chaque étape, des milliers de personnes s’entassent en bord des routes pour voir passer les cyclistes. Des rassemblements qui sont donc propices à la circulation du coronavirus. C’est pourquoi un arrêté a été prit afin de rendre le port du masque obligatoire en fonction du passage des coureurs.

Ainsi, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. De nombreuses communes sont concernées :

Angoustrine Villeneuve des Escaldes

Bolquère

Boule d’amont

Bouleternère

Camleilles

Canaveilles

Céret

Corneille de Conflent

Egat

Enveitg

Eus

Getges

Fontpédrouse

Font Romeu Odeillo Via

Fuila

Jujols

La Cabanasse

Latour de Carol

Les Angles

Liauro

Marquixanes

Mont-Louis

Nohèdes

Nyer

Olette

Oms

Porta

Porté Puymorens

Prades

Prunet et Belpuig

Ria-Sirach

Rodès

Serdinya

Targasonne

Thuès entre Valls

Ur

Villefranche de Conflent

Vinça

Dans ces communes, le masque sera obligatoire demain de 8h à 20h.

Néanmoins, il existe certaines exceptions concernant le port du masque. Evidemment, il ne s’applique pas aux coureurs participant à l’épreuve. Même chose pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires dites barrières. Le port du masque obligatoire ne s’applique pas non plus aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive en plein air. Enfin, les personnes circulant à l’intérieur des véhicules de particuliers et les usagers de deux roues peuvent se passer du masque.