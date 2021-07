Sécheresse : 40 à 70 % de déficit de pluie et mesures de restriction renforcées dans les Pyrénées-Orientales

Face à des débits en baisse dans les rivières, des nappes phréatiques basses et un déficit de pluie estimé entre 40 et 70 % par rapport aux normales de saison, la préfecture des Pyrénées-Orientales met en place des mesures renforcées de restriction de l’usage de l’eau pour lutter contre la sécheresse.

Le début de l’été est sec et les prévision météorologiques ne permettent pas d’espérer une amélioration de la situation des nappes phréatiques du département dont le niveau est bas. Suite à une réunion du comité départemental sécheresse, ce mercredi 7 juillet, la préfecture des Pyrénées-Orientales a décidé d’activer des mesures de restriction de l’usage de l’eau. En effet, l’instance chargée de surveiller les ressources en eau du département s’est inquiété d’un déficit de pluies allant de 40 à 70 % par rapport à la normale ainsi que d’une baisse du niveau des nappes phréatiques et du débit des cours d’eau.

Ainsi, afin lutter contre la sécheresse et préserver les ressources aquatiques, la préfecture des Pyrénées-Orientales vient de décider de renforcer les mesures de restriction de l’usage de l’eau dans 4 secteurs. Il sera notamment interdit de laver sa voiture, remplir sa piscine ou d’arroser sa pelouse. « Si l’évolution de la situation, qui reste fragile et fait l’objet d’un suivi régulier, le justifiait, des mesures complémentaires pourraient être mises en place au cours de l’été », précise la préfecture qui assure que des campagnes de contrôle du respect de ces mesures seront régulièrement mises en place.

Les secteurs concernées par les mesures renforcées

Les mesures de restriction renforcée d’utilisation d’eau souterraine concernent tout le secteur Est et côtier du département. Son notamment concernées le cours d’eau de l’Agly amont ainsi que sur les nappes des secteurs Bordure côtière nord, Agly-Salanque, Têt, Aspres-Réart et Tech.

Les mesures mises en place

Ces mesures de restrictions conduisent, pour les usages non essentiels, aux interdictions suivantes :

Le prélèvement de l’eau pour le remplissage des piscines privées à usage unifamilial, exception faite de la première mise en eau après construction du bassin. Cela ne concerne pas les appoints en eau nécessaires au cours de la saison quelle que soit la ressource mobilisée ;

Le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs à usage personnel ;

Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires, véhicules de secours et de pompiers) ou technique (bétonnière …) et pour les organes liés à la sécurité

Le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert

Le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux

Le lavage des voiries sauf impératif sanitaire et à l’exclusion des balayeuses laveuses automatiques

Le lavage des bateaux, hors professionnels lors de travaux sur zones de carénage

L’arrosage des pelouses, des rond-points, des espaces verts publics et privés et des jardins d’agrément. Ne sont pas concernés : les plantes en pots, les travaux de génie végétal et de plantation de berges de cours d’eau de moins de trois ans réalisés par des établissements publics gestionnaire de rivière

L’arrosage des espaces sportifs de toute nature et des terrains de golf à l’exception des « greens et départs » et des terrains de sport (limités strictement aux aires de jeu des terrains principaux) dont l’arrosage est autorisé sur une plage de 4 h et toutefois interdit de 6 h à 20 h

L’arrosage des jardins potagers, sauf entre 20 h et minuit sur les cours d’eau de l’Agly amont, de la Boulzane et du Verdouble et sur les nappes des secteurs Agly-Salanque, Têt et Tech

Le fonctionnement des douches de plage publiques et privées sur les nappes des secteurs Agly-Salanque, Têt et Tech.

Les usages agricoles sont réduits de 50 % sur les cours d’eau de l’Agly amont, de la Boulzane et du Verdouble ainsi que sur les nappes des secteurs Agly-Salanque, Têt et Tech. Ils sont réduits de 25 % sur les nappes des secteurs Aspres-Réart et Bordure côtière nord.

Les usages industriels ainsi que les conditions d’intervention des gestionnaires sur les réseaux et ouvrages d’eau potable et d’eaux usées y sont également encadrés.

Par ailleurs, les faibles niveaux piézométriques des nappes du secteur Bordure côtière sud ainsi que les faibles débits constatés sur les bassins versants de l’Agly aval, de la Têt et du Tech impliquent le maintien de mesures correspondant au niveau de vigilance.

Il est ainsi demandé :

à tous les utilisateurs d’eau, d’optimiser ses consommations et de les réduire au strict nécessaire, qu’elles soient destinées à un usage privé ou professionnel

aux exploitants des stations d’épuration, d’effectuer une surveillance accrue de leurs exploitations

aux gestionnaires de prélèvements en eau bénéficiant d’une gestion collective et coordonnée de mettre en œuvre le niveau maximal d’économies défini dans leurs protocoles locaux de gestion

aux maires et aux services gestionnaires de la distribution de l’eau potable, de réaliser une surveillance accrue de leur ressource en eau, de leurs ouvrages et en particulier du marnage de leur réservoir

aux activités industrielles, agricoles et commerciales, de limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau.

Au-delà de ces mesures, les utilisateurs sont tous appelés à adopter un comportement responsable et économe en matière d’utilisation de l’eau.

Les modalités de mise en œuvre de toutes ces mesures ainsi que la liste des communes concernées sont précisées dans l’arrêté préfectoral consultable sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Orientales.

(Source : communiqué de presse)