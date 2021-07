Pyrénées-Orientales : les bars et restaurants ferment à 23h

Après le port du masque annoncé hier. Le préfet des Pyrénées-Orientales annonce une nouvelle mesure tout juste 24h après la première. Désormais, les bars et restaurants vont devoir fermer à 23h.

Il fallait s’y attendre. De nouvelles restrictions tombent dans les Pyrénées-Orientales. Après le retour du port du masque hier, l’horaire de fermeture des bars et restaurants est avancée. Une nouvelle mesure qui concerne aussi les établissements de plage, débits de boissons temporaires et épiceries de nuits. Désormais, ces établissements doivent fermer à 23h à partir de demain. Cette fermeture anticipée est en vigueur jusqu’au 2 août à 6h.

Les Pyrénées-Orientales n’est pas le seul département à appliquer une telle restriction. Déjà en Corse, les fermetures anticipées de ce genre d’établissement est en cours. Lors de son allocution de lundi, Emmanuel Macron avait prévenu. Si le taux d’incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants, alors les préfets sont incités à prendre des mesures locales.

Et justement, on constate une augmentation importante et rapide des cas de contamination par le variant Delta dans les Pyrénées Orientales. Ce qui se traduit donc par un taux d’incidence en croissance forte et continue. En l’espace d’une semaine, celui-ci est passé de 41,5/100 000 habitants à 258,8/100 000 habitants. Cette progression exponentielle commence à se faire ressentir dans les hôpitaux. Le nombre de patients est en augmentation.