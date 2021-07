Pyrénées-Orientales: Une forêt de hêtres classée au patrimoine mondial l’Unesco

La hêtraie de la Massane, qui s’étend sur le massif des Albères dans les Pyrénées-Orientales, est désormais classée au patrimoine mondial de l’Unesco et entre dans la listes des Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe.

La hêtraie de la Massane, qui se déploie sur le massif des Albères dans les Pyrénées-Orientales, se classe désormais parmi les forêts primaires répertoriées au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce havre de verdure fait désormais partie de la liste protégée des Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et autres régions d’Europe. La Réserve Naturelle a été créée en 1973. Elle est gérée par l’Association des Amis de la Massane et la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes. La particularité de cet espace repose sur son auto-gestion.

Un espace livré à lui-même

Depuis plus d’un siècle, la nature se développe librement dans la hêtraie de la Massane. La forêt n’est pas exploitée par l’homme et les processus de vie et de mort de cet écosystème s’accomplissent naturellement.

Avec ses 336 hectares de verdure, la réserve concentre plus de 6 400 espèces animales différentes. Une diversité qui s’explique par les influences auxquelles la réserve est soumise. A quelques kilomètres des sommets Pyrénéens et de la mer méditerranée, la forêt de la Massane profite des écosystèmes montagnards, ibériques et méditerranéens.

Lorsque les arbres tombent ou meurent sur pied, ils sont laissés à terre. Ainsi, leur décomposition plus ou moins rapide créée de nouvelles formes de vie. Champignons lignicoles, bactéries, moisissures, protozoaires, microfaune et arthropodes jouent ainsi un rôle important dans le maintien de la diversité des espèces.