Pumptrack, crosfit, piste cyclable : la station Les angles s’équipe

De nouveaux projets d’activités validées par le Fonds Tourisme Occitanie voient le jour à la station Les Angles dans les Pyrénées-Orientales.

De nouveaux projets voient le jour à la station Les Angles dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs opérations validées par le Fonds Tourisme Occitanie concernent notamment la mise en place d’une mobilité douce en cœur de station, la création d’une piste de pumptrack (VTT) et d’un parcours crossfit.

Le montant financé par le Fonds Tourisme Occitanie est de 880 000 euros pour près de 7,7 millions d’euros d’investissements consolidés.

“Cette bouffée d’oxygène financière a permis de donner vie aux nouveaux projets structurants du village-station et donc d’en consolider l’attractivité”, explique Michel Poudade, maire du village Les Angles.

Stratégie de station de montagne 4 saisons

Les Angles est une commune d’environ 550 habitants, située à l’extrémité sud du Capcir, sur le plus haut plateau des Pyrénées-Orientales. La station bénéficie d’un domaine skiable qui porte la station au rang de 4e des Pyrénées en nombre de journées skieur.

Déjà accompagnée par le Fonds Tourisme Occitanie pour le remplacement de ses télécabines et la création d’une luge monorail 4 saisons, la commune Les Angles poursuit sa stratégie de station de montagne 4 saisons. Elle propose notamment un large panel d’activités toutes saisons : bike park, espace thermoludique (Angléo), une aire de jeux indoor (bowling et escape game), une salle de spectacles de 1 000 places, une luge monorail…

Liaison douce, pumptrack et crossfit

La collectivité a souhaité poursuivre cette démarche au cœur du village aménageant une liaison douce dédiée aux vélos et aux piétons favorisant l’accès aux commerces de proximité. La voie de circulation sera “qualitative et adaptée à la circulation locale”. Ce premier aménagement sera suivi par la priorisation piétonne des rues d’accès au vieux village dès l’automne prochain.

Le succès de la zone de détente située en bas de la station et la demande du public ont amené le conseil municipal à décider de lancer le projet de création d’une piste de pumptrack (parcours de VTT avec des bosses) et d’un parcours crossfit. Ce nouvel équipement sera en fonctionnement à l’automne 2021 également.

La diversification des activités

“Ces projets mettent en exergue le tournant historique qui s’opère actuellement dans les stations pyrénéennes, explique Adrien Raphet, Chargé d’Affaires FTO Secteur Public. Les élus de la commune Les Angles l’ont parfaitement intégré depuis déjà quelques années en entamant un travail de fond visant la diversification des activités. Si le ski reste un fer de lance, l’offre touristique mono-produit et les risques qui l’accompagnent sont à présent davantage maîtrisés. A travers ces réalisations, la commune sécurise toute une économie locale (restaurateurs, hôteliers et autres socio-professionnels), tout en montrant le chemin de la transition vers une économie durable et viable”.

Source : communiqué de presse