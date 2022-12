Pyrénées-Orientales : avec l’élection de Louis Aliot, le RN entre au Département

Grâce à l’élection de Louis Aliot et Carla Muti (RN) dans le 5e canton de Perpignan-Canohès, le RN fait son entrée au Département des Pyrénées-Orientales. Ils ont remportée 53,5% des voix au second tour.

C’est une première. Le Rassemblement national (RN) fait son entrée au Département des Pyrénées-Orientales grâce au maire de Perpignan. En effet, le binôme Louis Aliot et Carla Muti vient de remporter l’élection départementale partielle dans le 5e canton de Perpignan-Canohès. Il a obtenu 53,5% des voix au second tour ce dimanche 4 décembre.

Louis Aliot et Carla Muti arrivent ainsi devant le binôme de centre droit Jean-Louis Chambon, maire de Canohès, et Florence Micolau (46,5%). Pour rappel, l’élection départementale de 2021 dans le 5e canton avait été annulée par le Conseil d’Etat, après un recours de la droite, à cause de l’inéligibilité d’un candidat du RN.

Louis Aliot et Carla Muti félicités par le président du RN

Louis Aliot et Carla Muti ont reçu de nombreuses félicitations après les résultats de ce second tour, à commencer par celles du président du Rassemblement national. Jordan Bardella a d’ailleurs estimé dans une publication sur Twitter : « L’implantation locale et la bonne gestion municipale payent : un exemple à suivre à l’avenir partout en France pour le RN ».

Marine Le Pen, ex-présidente du RN, a également salué « la brillante victoire de Louis Aliot et Carla Muti à l’élection départementale partielle ». Pour elle, cela « confirme la popularité du RN, seule force politique en dynamique électorale et valide la gestion des élus RN dans les villes qu’ils dirigent ».

La présidente du Département ne cache pas sa déception

Mais cette victoire ne fait pas que des heureux. Hermeline Malherbe a ainsi déclaré : « Cette élection départementale partielle sur le canton de Perpignan-Canohès s’est déroulée dans un contexte très particulier, qui n’a aucunement permis une campagne sereine. L’élection du binôme Rassemblement national Louis Aliot – Carla Muti n’en n’est que le triste dénouement ».

La présidente PS du Département ajoute : « A qui profite le recours de la droite contre le RN ? A l’extrême droite ! Encore une fois, la droite locale fait la courte échelle à Louis Aliot et au Rassemblement national ! ». Pour mémoire, Mathias Blanc et Françoise Chatard (PS) avaient été élus sur ce canton en 2021.