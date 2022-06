Perpignan. Les chauffeurs de bus en grève le jour des épreuves du bac

Les chauffeurs de bus du réseau de transports en commun Sankéo, à Perpignan, sont en grève ce jeudi 23 juin. Les chauffeurs craignent les conséquences d’un changement de délégation de service public.

Véhicule de la ligne 4 du réseau urbain Sankéo de Perpignan. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY SA Snoopy 31

Des perturbations sont en cours sur le réseau de transports en commun de Perpignan, alors que se déroulent des épreuves du bac. « Un mouvement social du personnel Vectalia impacte toutes les lignes du Réseau Sankéo et une partie des transports scolaires le jeudi 23 juin », indique Vectalia sur son site. La société dresse une liste des lignes assurées.

Les chauffeurs de bus craignent les conséquences d’un changement annoncé de délégation de service public à partir du 1 septembre prochain à Perpignan. « Nous nous mobilisons parce que nous redoutons le démantèlement rapide de l’entité VTI (Vectalia Transport interurbain), qui regroupe 170 chauffeurs et 40 employés administratifs ou commerciaux. Pour nous, il semble évident que les chauffeurs seront dispatchés dans quatre structures, deux filiales et deux sous-traitantes. Et que des postes de travail pourraient être supprimés », indique Stéphane Castano, délégué FO à Vectalia, dans les colonnes du Parisien/Aujourd’hui en France.

Une grève des chauffeurs de bus « inacceptable », pour la communauté urbaine de Perpignan

Dans un communiqué, la communauté urbaine de Perpignan dénonce une grève « inacceptable ». « Ce jeudi, choisi par les grévistes, n’est pas un jeudi comme les autres. En effet, ce jour-là, des centaines d’élèves passent leurs examens de fin d’études, étapes indispensables pour poursuivre leur cursus. Quelle injustice de les prendre en otage ! », écrit la communauté. « C’est d’autant plus inacceptable que les inquiétudes par lesquelles les grévistes justifient leur mobilisation ont été levées et que les réunions de travail avec le nouvel opérateur viennent de débuter. »

TRANSPORTS PUBLICS : QUAND LA GREVE DU 23 JUIN MENACE LES EXAMENS SCOLAIRES DE NOS ENFANTS pic.twitter.com/xlZ9sqwkte — Perpignan Métropole (@PerpiMetropole) June 22, 2022

Il est prévu que la société Vectalia, dont les actionnaires sont espagnols, passe la main à Keolis, une filiale de la SNCF, le 1er septembre prochain, après avoir perdu la délégation de service public qu’elle possède depuis 18 ans.