Qui veut des espadrilles en hommage à la reine Elizabeth II ?

La marque d’espadrilles Payotte, basée à Perpignan, a eu la bonne idée de mettre le visage de la reine Elizabeth II sur ses produits.

La reine Elizabeth II est décédée jeudi 8 septembre. Crédit photo : CC BY SA PolizeiBerlin – Wikimedia commons

C’est la bonne idée au bon moment. La marque d’espadrilles Payotte, basée à Perpignan et à Mauléon-Licharre, a vu ses ventes s’envoler après le décès de la reine Elizabeth II le 8 septembre. Cela s’est produit car l’entreprise propose des espadrilles en hommage à la monarque qui s’est éteinte à l’âge de 96 ans après un règne de soixante-dix ans. Son visage est posé sur l’avant. Et les mots “God save the queen” sont écrits à l’arrière.

Le fondateur de la société Payotte, Olivier Gelly, a songé à créer cette paire d’espadrilles spéciale le jour du décès de la reine Elizabeth II, en suivant les nouvelles de sa disparition. Le lundi suivant, de retour dans son petit atelier familial et artisanal, il transforme son idée en réalité et en montre le résultat dans un post sur les réseaux sociaux de la marque. Une commercialisation n’était pas prévue, mais le buzz est immédiat. Payotte reçoit des messages de toutes parts. Du Royaume-Uni et de l’Europe, mais aussi du Canada.

Cinq-cents paires d’espadrilles en hommage à Elizabeth II

« On a très vite eu des demandes pour savoir si nous vendions ce modèle d’espadrilles. Mille messages en deux heures. On ne se doutait pas qu’autant de fans de la reine nous suivaient sur les réseaux. Et surtout, on ne pensait pas vendre cette réalisation », explique Olivier Gelly dans les colonnes de France 3.

Ce modèle a été conçu à 500 exemplaires. Les paires ont été vendues au prix de 39,90 euros. Deux-cents paires se sont vendues en douze heures. Les bénéfices des ventes seront reversés à la fondation Apprentis d’Auteuil.