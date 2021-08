Perpignan. Suite à la fusillade, la place Cassanyes fermée la nuit et en soirée

Suite à la fusillade meurtrière du lundi 9 août, le maire de Perpignan a décidé que la place Joseph Cassanyes serait fermée tous les soirs, à partir du lundi 16 août.

La fusillade avait fait un mort et trois blessés. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 août, une voiture avait tiré sur un groupe de jeunes, place Cassanyes à Perpignan. L’une des victimes n’avait pas survécu à cette agression possiblement liée à un règlement de compte entre trafiquants. Suite à cet événement dramatique, Louis Alliot, le maire de Perpignan a pris la décision de fermer totalement la place, tous les jours, de 20 heures à 5 heures du matin. Une mesure qui sera effective à partir du lundi 16 août. Le stationnement sur la place sera également interdit pendant sur ces horaires.

« Cette mesure a pour but de stopper les nombreux attroupements, les trafics de toutes sortes – en premier lieu celui de la drogue – mais aussi mettre fin aux rodéos sauvages qui nuisent à la sécurité et la tranquillité des habitants du quartier », justifie Louis Alliot qui a également demandé à l’Etat des renforts sur le terrain ainsi que des moyens supplémentaires.

Stationnement limité à la rentrée

Par ailleurs, la maire de Perpignan a décidé de limiter le stationnement sur la place Cassanyes dès le 1er septembre prochain. À compter de cette date, seules les riverains et les clients des commerces de la place seront autoriser à se garer. « Pour accéder à la place, les usagers devront se signaler auprès d’une borne amovible, directement reliée à la police municipale », précise la mairie de Perpignan. Le stationnement et la circulation seront contrôlés par un système de vidéo-verbalisation et une « présence policière appuyée ».

L’ensemble de ces mesures sont prises à titre expérimental jusqu’au 30 septembre, date à laquelle la mairie évaluera son efficacité.

(source : communiqué de presse)