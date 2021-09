Perpignan : durant le Festival Visa Off, le stationnement et la circulation seront réglementés dans le centre-ville

Dans le cadre du Festival Visa Off de Perpignan, la circulation et le stationnement seront temporairement réglementés les 2, 6, 9 septembre au niveau des quais Jean de Lattre de Tassigny et de Barcelone dans le centre-ville.

Le festival de photoreportage amateur Visa Off, organisé par la CCI des Pyrénées-Orientales, se déroule à Perpignan aux mêmes dates que le festival de photojournalisme Visa pour l’image, du 28 août au 26 septembre prochain. À cette occasion, la circulation et le stationnement seront temporairement réglementés dans certaines zones du centre-ville.

Les consignes s’appilqueront le 2 septembre de 14 heures à 20 heures puis les 6 et 9 septembre de 17 heures à 23 heures :

Au niveau du quai Jean de Lattre de Tassigny : de la place Francois Arago jusqu’à la rue docteur Ludwig Lazarus Zamenhof, le stationnement de tous les véhicules est temporairement interdit et considéré comme gênant la circulation publique.

Au niveau du quai de Barcelone, (entre le Tribunal d’Instance et le Tribunal de Grande Instance) : la circulation de tous les véhicules est interdite dans sa partie comprise entre le pont de guerre et la rue du docteur Ludwig Lazarus Zamenhof.

Une première déviation sera mise en place au niveau de la place François Arago, en direction du quai Sadi Carnot. Une seconde à l’angle de la rue du docteur Ludwig Lazarus Zamenhof en direction du quai de Barcelone. Pour autant, l’accès au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Perpignan sera facilité. Une dernière déviation sera mise en place en direction du pont de guerre.

De plus, le stationnement de tous les véhicules est interdit sur la place Léon Gambetta jusqu’au 17 septembre prochain.