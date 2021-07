Opération vaccination sans rendez-vous ce vendredi à la gare de Perpignan

Ce vendredi 30 juillet, une opération de vaccination sans rendez-vous est menée toute la journée à la gare de Perpignan.

Alors que le grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens débute dès ce vendredi 30 juillet sur les routes mais aussi dans les gares, la préfecture et les autorités sanitaires des Pyrénées-Orientales ont décidé de profiter de cet afflux de vacanciers pour accélérer la campagne de vaccination dans le département.

De 8h à 18h sans rendez-vous

En effet, après une première opération le 14 juillet dernier, la gare de Perpignan est à nouveau convertie en centre de vaccination ce vendredi. Dans le “centre du monde”, il sera donc possible de se faire injecter une dose de vaccin de 8h à 18h sans rendez-vous préalable. L’opération se déroule précisément du côté de la gare historique, avenue Salvador Dali.

Le taux d’incidence le plus élevé de France

Pour rappel, le département des Pyrénées-Orientales est le plus touché en France par la quatrième vague de Covid-19, due au variant delta. On y enregistre ainsi le taux d’incidence le plus élevé avec ces derniers jours plus 635 nouveaux cas pour 100 000 habitants. En ce qui concerne la vaccination, actuellement 54,2% de la population a reçu les deux doses.