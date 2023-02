Pyrénées-Orientales : Les Déferlantes auront lieu au Barcarès

Le festival Les Déferlantes sera organisé en bord de mer, sur la commune du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales, du 6 au 9 juillet prochain. Cette décision intervient après plusieurs semaines d’études et de négociations, suite au refus des artistes de se produire à Perpignan, une ville dont le maire est le vice-président du Rassemblement national.

Le festival Les Déferlantes aura bien lieu dans les Pyrénées-Orientales : sur la commune du Barcarès © Les Déferlantes

C’est officiel. Le festival de musiques éclectique et intergénérationnel Les Déferlantes se déroulera du 6 au 9 juillet prochain en bord de mer, sur la commune du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. Cette décision intervient après « plus de trois semaines intenses de visites de sites, de réunions, d’études diverses et de consultations », expliquent les organisateurs. Pour rappel, l’événement devait cette année être organisé à Perpignan. Mais deux groupes emblématiques, à savoir “Indochine” et “Louise Attaque”, s’y sont fermement opposés, refusant de se produire dans une ville dirigée par Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national. « Sans artistes, pas de festival », ont déclaré les organisateurs, en annonçant partir en quête d’un nouveau terrain de jeu.

Le Barcarès, terre d’accueil

Ce sera donc au Barcarès, dans les Jardins de Lydia, que des milliers de festivaliers viendront célébrer le début de l’été. « Le site respecte les normes de sécurité et les conditions techniques des artistes, présente de grandes zones de parkings, un camping ombragé à proximité, des offres d’hébergement satisfaisantes, ainsi qu’un lieu dimensionné et adapté pour accueillir le public et les plus grands artistes de notre belle programmation », se félicitent les organisateurs. Parmi les invités, donc : Indochine, Louise Attaque, Damso, Shakaponk, Tiakola, David Guetta, Rosalia, Pomme, Gazo, Soprano, Lompal, Big Flo et Oli, Sting, Josman, Scorpions, Adé, Izia, Alt J, Jok’Air, 47ter et Deluxe. Une partie de la programmation est d’ores et déjà disponible sur le site de l’événement.