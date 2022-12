Noël. Le programme des fêtes à Argelès-sur-Mer

La Ville d’Argelès-sur-Mer organise “des Fêtes Inouïes” de Noël, du 16 décembre au 8 janvier 2023. En voici le programme.

Crédit photo : © Ville d’Argelès-sur-Mer

Ce n’est pas un mais deux villages de Fêtes qu’ont prévu les équipes de la municipalité. La Ville d’Argelès-sur-Mer propose, jusqu’au 8 janvier 2023, deux lieux successifs d’activités : le village de Noël et celui des Réveillons. “Les Fêtes Inouïes”, comme les ont appelées la commune, sont également ponctuées d’animations et d’ateliers. Tous sont gratuits.

Village de Noël et des Réveillons

C’est sur la place Gambetta que s’est installé le village de Noël. Jusqu’au 24 décembre, les enfants peuvent y profiter d’activités tous les après-midis (15h-19h). Balade à poney dans le village, jeux en bois ou gonflables, flippers, stand de maquillage, manège, petits chevaux de bois, ou encore photo avec le père Noël.

Dans le centre historique d’Argelès-sur-Mer, le village de Noël propose également une bodéga, une fois la nuit tombée, avec un concert tous les soirs à 20h.

Le village des Réveillons, lui, prend place sur l’esplanade Charles Trenet, du 25 décembre au 1er janvier. Là aussi des activités sont prévues l’après midi pour les plus jeunes : kart à voile, tir à l’arc, course d’orientation, jeux, manège, etc. Les moins jeunes pourront s’y retrouver pour un apéro-dinatoire et pour des concerts sous un chapiteau transparent.

Les animations de Noël à Argelès-sur-Mer

Ce samedi 17 décembre à 19h45, un spectacle pyrotechnique est prévu au-dessus du village de Noël, suivi d’une soirée chantante et dansante. D’autres évènements viendront ponctuer les festivités, comme une grande parade dans les rues de la ville (mercredi 21 décembre, 15h), ou une grande fête pour le réveillon de la Saint-Sylvestre (31 décembre, 19h).

Le traditionnel bain du Nouvel An aura également lieu à nouveau, à 11h le 1er janvier, pour débuter 2023 les pieds dans l’eau. Les “Fêtes Inouïes” se termineront le 8 janvier 2023, avec une parade des Rois Mages sur les quais du port… à dos de dromadaire.