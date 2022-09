Argelès-sur-Mer. La Festa Major, fête populaire catalane

La Festa Major d’Argelès-sur-Mer, véritable fête populaire catalane à l’ancrage culturel historique, célèbre son édition 2022 du vendredi 23 septembre au dimanche 25. Bandas, bodegas, bals, repas, concerts… Le programme.

La Festa Major existe depuis le XVIIe siècle, en l’honneur de Saint-Côme et Saint-Damien. Crédit photo : ©Stephane Ferrer Yulianti.

C’est un évènement ancré dans la culture locale depuis des siècles. La Festa Major d’Argelès-sur-Mer est une tradition qui honore Saint-Côme et Saint-Damien, les deux patrons de la ville. Elle se déroule ce week-end des 23, 24 et 25 septembre 2022, et de nombreuses animations festives sont prévues.

« Selon la légende, l’épidémie de peste, qui toucha Argelès au XVIIe siècle, cessa le jour de la fête des saints, le 27 septembre 1652. La population fit alors le vœu de les honorer chaque année. Depuis, les Argelésiens perpétuent cette tradition et au fil des siècles, la saint Côme-saint Damien est devenue une véritable fête populaire réunissant tous les Argelésiens. » explique la Ville d’Argelès-sur-Mer.

Le programme de la Festa Major 2022

Pour cette édition 2022 de la Festa Major, la commune d’Argelès-sur-Mer a prévu bandas, bodegas, bals, repas, ou encore concerts. Voici le programme de la seconde partie des festivités.

Ce samedi 24 septembre, des concerts sont organisés place Gambetta, avec la venue de Toi et Moi (pop rock) et Al Chemist (rock festif). Dimanche 25, la fanfare Jukebox Street Band va défiler de 10h à 13h dans les rues du village. Une messe musicale aura lieu à 11h, à l’église Notre-Dame-del-Prat.

À midi, une demi-ballada de sardane, danse traditionnelle catalane, est prévue sur la place Saint-Côme et Saint-Damien. Le moment de chausser ses vigatanes (espadrilles typiques de Catalogne) à la Festa Major et de venir danser la sardane avec le Foment de la Sardane d’Argelès. Enfin, le baisser de rideau se fera à 16h au cinéma Jaurès. L’heure de clôturer les festivités, en présence des comédiens du Théâtre des Trois coups qui ont concocté saynètes et sketches.