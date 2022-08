Sécheresse : les restrictions d’eau renforcées dans les Pyrénées-Orientales

Face à la sécheresse, de nouvelles restrictions d’eau sont mises en place dans les Pyrénées-Orientales. Le détail.

La situation est « très préoccupante ». Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse continue en effet de s’aggraver. « Sur le bassin versant du Tech, où la situation est la plus tendue, les eaux superficielles et les eaux souterraines atteignent des niveaux historiquement bas qui nuisent gravement aux milieux aquatiques et aux activités humaines », souligne la préfecture.

Face à cela, les services de l’Etat dans les Pyrénées-Orientales « en appellent à la responsabilité de tous, et notamment des propriétaires des forages pompant les plus gros volumes dans les nappes, pour réduire encore les consommations ».

Plus de communes des Pyrénées-Orientales en alerte renforcée

La préfecture des Pyrénées-Orientales a ainsi décidé de renforcer les restrictions sur l’usage de la ressource en eau mises en place dès le 25 juin dernier dans le département. En effet, elle les maintient et en introduit de nouvelles sur les eaux superficielles du bassin versant de l’Aude et les eaux souterraines du secteur « côte sud ».

Davantage de communes sont par ailleurs concernées par le niveau d’alerte renforcée. Pour rappel, le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures (hors stations professionnelles), le nettoyage des terrasses, des façades, des voiries, des bateaux, l’arrosage des pelouses, des terrains de sport, des autres espaces verts sont notamment interdits dans ces secteurs.

Renfort des contrôles du respect des restrictions sur l’usage de l’eau

Il est également interdit d’arroser les jardins potagers, sauf de 20h à minuit, et les usages agricoles sont réduits de 50 %. La préfecture demande d’ailleurs « à tous les usagers d’adopter un comportement responsable et économe en matière d’utilisation de l’eau, en respectant la réglementation voire en allant au-delà si possible ».

Les services de l’Etat dans le département annoncent même un renforcement des campagnes de contrôle du respect de ces mesures. Pour information, un nouveau comité ressource en eau se réunira la semaine du 22 août « compte-tenu de l’évolution rapide de la situation», précise la préfecture des Pyrénées-Orientales.