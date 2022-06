Sécheresse. Les prélèvements d’eau de l’Échez interdits dans les Pyrénées-Orientales

La sécheresse est là et le suivi hydrologique régulier mené dans le département a mis en évidence une dégradation des débits sur les affluents de l’Échez, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Le suivi hydrologique mené dans les Pyrénées-Orientales a mis en évidence la sécheresse qui touche les affluents de l’Échez. © pixabay

La situation devient critique. Face à la sécheresse, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté « portant interdiction de l’ensemble des prélèvements d’eau sur le bassin amont de l’Échez, à l’exception de ceux consacrés à l’eau potable ou à la défense incendie ».

La décision est entré en vigueur ce lundi 27 juin à 14 heures. « Le suivi hydrologique régulier mené dans le département a mis en évidence une dégradation des débits sur les affluents de l’Échez », selon la préfecture. Tout contrevenant risque une amende de cinquième classe, qui peut être doublée en cas de récidive.

Les rivières concernées par l’arrêté préfectoral sont le Souy, le Mardaing, la Géline, la Geüne, le Rieu-Tort, et leurs affluents. Treize communes sont impactées. Il s’agit d’Adé, Azereix, Bartres, Bordères-sur-l’Échez, Ibos, Juillan, Lagarde, Lanne, Louey, Ossun, Oursebelille, Pintac et Siarrouy.

Sécheresse : des fortes chaleurs dans les Pyrénées-Orientales, et pas suffisament de pluie

« Le mois dernier a été le mois de mai le plus chaud depuis 1959 dans le département, avec notamment des températures atteignant 10 °C au-dessus des normales de saison et aucun épisode pluvieux significatif enregistré depuis fin avril. De plus, les prévisions météorologiques pour les prochaines semaines annoncent encore de fortes chaleurs et une absence de précipitation », selon la préfecture. Les dispositions prises par l’arrêté préfectoral sont applicables jusqu’au 31 octobre, mais elles pourront évidemment être suspendues avant cette date.