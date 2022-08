Canyoning, murder party, balades : que faire pendant les vacances d’été dans les Pyrénées-Orientales ?

Durant tout l’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités en Occitanie. Aujourd’hui, nous faisons escale dans les Pyrénées-Orientales pour vous proposer une sélection de sorties à réaliser pendant les vacances d’été dans le département : canyoning dans les gorges de Galamus, balades gourmandes à vélo, murder party préhistorique ou encore visite aux flambeaux d’une cité médiévale…

S’essayer au canyoning pendant vos vacances d’été dans les Pyrénées-Orientales

Le superbe canyon des Gorges de Galamus, creusé par le fleuve de l’Agly, se situe à la frontière entre les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Il est l’endroit parfait pour vous essayer au canyoning : une pratique qui consiste à nager dans les eaux claires, mais aussi à glisser et à sauter depuis les falaises rocheuses du canyon, toujours équipés de casques, de combinaisons et de chaussures adaptées.

Si le parcours des Gorges de Galamus est idéal pour découvrir l’activité, c’est également parce que l’ensemble des difficultés et des obstacles sont évitables. Il se scinde en deux parties. La première dispose de plusieurs coins d’eau transparente dans lesquels il est possible de faire des sauts. La seconde est un peu plus impressionnante, car elle se termine dans un goulot de trois mètres de large, autour duquel se dressent des murs de roche d’environ 150 mètres de haut. Même si le circuit est considéré comme “facile” et adapté aux familles, les amateurs de sensations fortes ne seront pas déçus. En effet, ils auront tout de même la possibilité d’effectuer différents sauts, allant jusqu’à sept mètres de haut. De quoi amuser les plus petits, comme les plus grands, mais aussi les plus peureux, comme les plus téméraires.

Infos pratiques : Canyoning Pyrénées-Orientales, Caudiès-de-Fenouillèdes.

Parcours Gorges de Galamus : durée 3h30, niveau facile, minimum 8 ans. Matériel fourni. Tarif : de 39 à 43 euros.

Balades gourmandes sur le littoral

Pendant les vacances d’été, l’office du tourisme Saint-Cyprien organise des “balades gourmandes” à vélo, à la découverte du patrimoine de la petite ville méditerranéenne et des produits du terroir des Pyrénées-Orientales. Trois parcours de visite vous sont proposés.

Le premier vous fera découvrir chaque lundi le patrimoine maritime de Saint-Cyprien. Un guide vous proposera de parcourir à vélo le baladoire qui longe les plages de sable fin, avant de participer à une dégustation de douceurs du pays et de vins locaux directement chez un caviste. Le deuxième vous amène chaque mercredi dans les petites ruelles du centre historique de la ville, jusqu’à la chapelle de Villerase, en effectuant des arrêts auprès de producteurs locaux. Enfin, au cours de la troisième visite à vélo organisée tous les vendredis, le guide vous accompagne jusqu’à la lagune avant de revenir vers Saint-Cyprien et de vous faire savourer des spécialités locales, servies avec du vin.

Infos pratiques : Office du tourisme, quai Arthur Rimbaud, Saint-Cyprien. Découverte du patrimoine maritime, les lundis à 18h.

Découverte du patrimoine historique, les mercredis à 10h. Découverte du patrimoine environnemental, les vendredis à 10h. Tarif : 8 euros. Réservations en ligne.

Murder party préhistorique au musée de Tautavel

Le musée de la Préhistoire de Tautavel organise deux sessions de murder party au mois d’août afin de faire découvrir au plus grand nombre, et de manière originale, sa nouvelle exposition “Sur la piste des Grands singes“. Celle-ci porte sur l’évolution, durant plusieurs millions d’années, de grands primates, tels que les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans.

Le scénario des murder parties raconte une autre version (fictive) de leur histoire : en effectuant des recherches sur ce qui relie génétiquement les Hommes et les grands singes, des savants ont créé des spécimens à l’allure de primates qui possèdent des capacités intellectuelles humaines. Ces derniers se sont échappés des laboratoires pour créer des colonies un peu partout dans le monde, dont une dans la vallée de Tautavel. Elle se nomme “le territoire de César”, en référence au nom de son chef. Des tensions se créent alors dans les villages alentours entre les habitants “anti-singes” qui souhaitent supprimer la colonie et “pro-singes” favorables à la mise en place d’un sanctuaire où les primates peuvent prospérer.

Durant les conflits, le corps sans vie d’un des leaders du groupe anti-singes est découvert au milieu de l’exposition “Sur la piste des Grands singes” du musée de Tautavel. Vous devrez alors aider les enquêteurs à déterminer si ce crime est lié aux tensions au sein de la population, s’il a été perpétré par un grand singe ou si le meurtre est l’œuvre spontanée d’un habitant. Puis, trouvez qui en est l’auteur.

Infos pratiques : Musée de la Préhistoire de Tautavel, avenue Léon-Jean-Grégory, Tautavel.

Murder party “Le territoire de César” les 10 et 17 août à 21h. Tarif : 10 euros. Réservations en ligne.

Visite d’une cité médiévale à la lueur des flambeaux

Profitez des douces soirées d’été pour participer à une visite originale de la cité médiévale de Villefranche-de-Conflent. La particularité de cette activité ? Elle se fait de nuit, éclairée par la lueur orangée des flambeaux que vous transporterez tout au long de la balade. Ici, un guide vous plongera dans l’histoire de cette petite ville fondée dans une vallée des Pyrénées-Orientales durant le Moyen-Âge, et aujourd’hui labellisée parmi les Plus beaux villages de France. Ses remparts, bâtis à partir du XIe siècle, puis renforcés par le célèbre architecte Sébastien Le Prestre de Vauban au cours du XVIIe siècle, sont également inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Elles disposent de deux chemins de ronde superposés et couverts ; un aménagement rare dans les villes fortifiées de France.

Villefranche-de-Conflent est structurée autour de deux grands axes principaux : les rues Saint-Jean et Saint-Jacques. Son église centrale, construite en marbre rose, porte le même nom que cette dernière, puisque la cité médiévale est une étape d’un des chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L’ensemble de ces éléments, et d’autres encore, vous seront contés lors de la visite aux flambeaux, qui vous fera vivre une véritable plongée dans l’histoire.

Infos pratiques : Visite aux flambeaux, rendez-vous au 2 rue Saint-Jean, Porte d’Espagne, Villefranche-de-Conflent. Les lundis et mardis jusqu’au 30 août, à 21h. Tarifs : de 4,50 à 10 euros. Réservations au 04 68 05 87 05.