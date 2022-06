Pyrénées-Orientales. Plus de mille hectares ravagés par un incendie

Huit départs d’incendie ont été constatés sur les communes d’Opoul, de Rivesaltes et de Cases-de-Pène, mardi 28 juin dans les Pyrénées-Orientales.

« Le feu d’Opoul reste actif sur son flanc droit, entre Opoul, Salses et Rivesaltes », annonce la préfecture des Pyrénées-Orientales dans un communiqué, dans la matinée de ce mercredi 29 juin. Le feu « ne menace pas d’habitations ni d’infrastructure sensible. Les conditions d’intervention demeurent complexes en raison de la topographie du terrain, très accidenté. » La veille, le département a été touché par de nombreux feux de forêt, à une quinzaine de kilomètres au nord de Perpignan.

« Les sapeurs-pompiers ont dû faire face à trois feux importants dans la journée sur les communes d’Opoul, de Rivesaltes et de Cases-de-Pène. Ils ont comptabilisé jusqu’à huit départs de feu échelonnés de 11h30 à 18h30, avec un départ toutes les 70 minutes », indique la préfecture. Un Centre opérationnel départemental (COD) a été ouvert en préfecture à Perpignan afin de coordonner les actions des différents acteurs intervenant sur le terrain. Le 29 juin au matin, la surface parcourue par le feu était de mille hectares, sur un périmètre de plus de dix km.

Jusqu’à 542 pompiers pour lutter contre l’incendie dans les Pyrénées-Orientales

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a déployé 542 sapeurs-pompiers au plus fort de la journée dont 106 provenant d’une colonne de renfort de la région Occitanie (départements de l’Aude, de l’Hérault, du Gard, du Tarn, et de la Haute-Garonne), d’après la préfecture. Huit avions bombardiers d’eau mis à disposition par la Sécurité civile ont attaqué le feu durant toute l’après-midi. Des sapeurs-pompiers de l’Ariège, de Lozère, des Bouches-du-Rhône, du Bataillon de Marins-pompiers de Marseille et de Vaucluse ont pris le relais durant la nuit, où 350 d’entre eux sont restés mobilisés.