Pyrénées-Orientales. Le pont-aqueduc romain d’Ansignan sélectionné pour le Loto du patrimoine

En Occitanie, le pont-aqueduc romain d’Ansignan fait partie des 18 sites retenus pour l’édition 2023 du Loto du patrimoine ont été dévoilés.

Le pont-aqueduc romain d’Ansignan dans les Pyrénées-Orientales. Crédit photo : CC BY SA Palauenc05 – Wikimedia commons

Le cru 2023 de la Mission patrimoine, qui travaille pour la sauvegarde de sites en périls depuis 2017, a été dévoilé dans la soirée du jeudi 16 mars. C’est une liste de 18 “sites emblématiques”, dont le pont-aqueduc romain d’Ansignan, dans les Pyrénées-Orientales, en Occitanie, qui bénéficieront du soutien financier du Loto du patrimoine.

Il s’agit là d’une initiative a été lancée en septembre 2017. Le président de la République Emmanuel Macron a confié à l’animateur de télévision passionné d’histoire Stéphane Bern une mission d’identification du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer. Il a donné naissance au Loto du patrimoine, dont le produit est attribué à la Fondation du patrimoine.

Un pont aux origines mystérieuses retenu pour le Loto du patrimoine

Le pont-aqueduc, de 170 mètres de long, se trouve au Nord d’Ansignan. C’est un petit village juché sur un promontoire rocheux au cœur de l’ancien pays de Fenouillèdes. C’est l’emblème du village et le seul aqueduc rural édifié durant la période antique encore en activité en Europe.

Son origine et son utilité première sont entourées de mystères. Il pourrait avoir été destiné à alimenter une villa romaine retrouvée à proximité ou une exploitation de minerai de fer, à l’irrigation de la vallée ou à l’alimentation du village ancien. La légende dit même que les plans de cet aqueduc auraient été ramenés de Babylone sous Hugues Capet en 980, lors des croisades.

Voici les 18 sites retenus dans toute la France

Dix-huit projets emblématiques du patrimoine des régions de la France métropolitaine et des collectivités d’outre-mer et un projet par département sont retenus chaque année, selon quatre critères principaux : l’intérêt patrimonial et culturel, l’état de péril, la maturité du projet, son impact sur le territoire et le projet de valorisation. Voici les 18 “sites emblématiques” :

– Auvergne-Rhône-Alpes : Abbaye de Saint-Antoine à Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère)

– Bourgogne-Franche-Comté : Ancienne cathédrale Saint-Vincent à Mâcon (Saône-et-Loire)

– Bretagne : Château de Montmuran aux Iffs (Ille-et-Vilaine)

– Centre-Val de Loire : Ateliers Lorin à Chartres (Eure-et-Loir)

– Corse : Maison de Colomba à Fozzano (Corse-du-Sud)

– Grand Est : Maison-atelier de potier Wingerter-Ruhlmann à Betschdorf (Bas-Rhin)

– Hauts-de-France : Chartreuse Notre-Dame-des-Prés à Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais)

– Ile-de-France : Site archéologique gallo-romain à Châteaubleau (Seine-et-Marne)

– Normandie : Synagogue d’Elbeuf (Seine-Maritime)

– Nouvelle-Aquitaine : Abbaye Saint-Jean à Sorde-l’Abbaye (Landes)

– Occitanie : Pont-aqueduc romain à Ansignan (Pyrénées-Orientales)

– Pays de la Loire : Moulin du Pavé dit « de Brissac » aux Garennes-sur-Loire (Maine-et-Loire)

– Provence-Alpes-Côte d’Azur : Institut de biologie marine Michel Pacha à La Seyne-sur-Mer (Var)

– Guadeloupe : Ancienne sucrerie de l’Habitation Belleville à Trois-Rivières

– Martinique : Hôtel de Ville à Saint-Esprit

– Guyane : Église Saint-Antoine-de-Padoue à Saül

– La Réunion : Ancienne chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc à Saint-André

– Mayotte : Ancienne préfecture – Maison des Gouverneurs à Dzaoudzi