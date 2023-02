Pyrénées-Orientales. Des restrictions d’eau en plein mois de février

Au regard de la sécheresse qui touche le département, le préfet de Pyrénées-Orientales renforce les restrictions d’eau en vigueur.

« L’hiver n’a pas apporté son lot de pluies espérées. Ce manque de précipitations empêche notamment les nappes phréatiques de se recharger et maintient les sols dans un état de sécheresse prolongée », s’inquiète la préfecture des Pyrénées-Orientales dans un communiqué. « Ce phénomène qui a démarré en juin 2022, toujours en cours, est le plus long et le plus intense depuis le démarrage des suivis de l’humidité des sols par Météo France en 1959. »

Les nappes souterraines de la plaine de Roussillon, ressources primordiales du département pour de nombreux usages, dont l’eau potable, sont dans un état dégradé. La reconstitution des stocks d’eau, qui se produit généralement en hiver, n’a toujours pas eu lieu. Or, la situation des nappes continue de se détériorer. « Sur tous les cours d’eau du département, les débits sont également bien inférieurs aux valeurs habituelles pour la saison », déplore la préfecture.

Voici les restrictions d’eau en Pyrénées-Orientales

C’est pourquoi, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de renforcer les mesures de restriction d’eau déjà en vigueur depuis l’été dernier. Aussi, il place l’ensemble du département au niveau d’alerte renforcée jusqu’au 30 avril 2023.

Des mesures complémentaires sont prises. Ainsi, jusqu’au 30 avril, il est interdit aux particuliers d’arroser les pelouses, de remplir les piscines individuelles ou encore de nettoyer son véhicule (sauf en station de lavage). « Ces restrictions concernent également les collectivités locales pour l’arrosage des espaces verts, des stades et le lavage de voiries ou terrasses à grande eau », prévient la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Informations pratiques : toutes les interdictions sont détaillées dans l’arrêté.