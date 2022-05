Pyrénées-Orientales : l’Etat débloque une aide financière pour les agriculteurs touchés par le gel

Ce fonds d’urgence de 20 millions d’euros doit permettre d’accompagner les entreprises agricoles les plus impactées. Les personnes concernées doivent envoyer leur demande avant le 15 juin 2022 pour en bénéficier.

Vignes en hiver. Auteur: Mpmpmp / CC-BY-SA-3.0

Une aide pour soulager certaines entreprises agricoles touchées par les épisodes successifs de gelées nocturnes de la première quinzaine d’avril 2022. Le ministre de l’Agriculture a annoncé le déblocage d’un fonds d’urgence. Ce dernier est doté de 20 millions d’euros. Il doit permettre d’accompagner les entreprises les plus affectées et dont la pérennité est remise en cause.

“Ils ont provoqué des dégâts majeurs sur les cultures en France. Et plus particulièrement pour les productions fruitières dont les récoltes sont sévèrement atteintes”, indiquent les services de l’Etat dans un communiqué.

5.000 euros maximum par exploitation

Pour en bénéficier, la préfecture des Pyrénées-Orientales communique notamment sur les critères à respecter pour toucher cette aide. Concrètement, ce fonds d’urgence est destiné aux exploitations agricoles en “extrême difficulté” à cause du gel. Mais aussi “dont la trésorerie ne permet plus de faire face aux dépenses immédiates”, indique la préfecture. Attention cependant, seuls les agriculteurs à titre principal et produisant en arboriculture peuvent en bénéficier. Au total, chaque exploitation pourrait recevoir un montant forfaitaire plafonné à 5.000 euros maximum.

Dépôt des demandes jusqu’au 15 juin

Concernant les jeunes agriculteurs récemment installées (moins de cinq ans) et les exploitants impactés à plusieurs reprise par des aléas climatiques, “les dossiers seront traités en priorités”, précise encore le communiqué.

Pour faire sa demande, les entreprises concernées doivent remplir un formulaire. Ce dernier est à télécharger sur le site des services de l’État. Il devra être retourné avant le 15 juin 2022 à la Direction départementale des territoires et de la mer Pyrénées-Orientales. C’est elle qui évaluera ensuite le montant de l’aide.

Chloé Le Meur