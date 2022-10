Où en est la pénurie de carburant dans les Pyrénées-Orientales ?

Les Pyrénées-Orientales sont frappées par des difficultés d’approvisionnement en carburant, comme l’ensemble du pays. Neuf stations-service sont totalement fermées.

Les Pyrénées-Orientales sont frappées par une pénurie de carburant, comme l’ensemble du pays. Neuf stations-service sont totalement fermées. Photo d’illustration. CC-Sebleouf-Wikimedia

Neuf stations-service sont totalement fermées, dans les Pyrénées-Orientales, à la date du jeudi 13 octobre à 16 heures. Aussi, 31 établissements sont concernés par une rupture partielle, sur un nombre total de 87 stations-service.

« On relève donc une évolution positive par rapport à la veille. À la même heure, il y avait 11 fermetures totales et 39 ruptures partielles », selon la préfecture nord-catalane. « De plus, plusieurs livraisons de carburant par bateau sont programmées d’ici à la fin de la semaine sur les dépôts qui alimentent les stations-service des Pyrénées-Orientales. »

Levée des limitations de quantité de carburant dans les Pyrénées-Orientales

« Au regard de ces éléments, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé d’adapter à partir de vendredi 14 octobre à midi les mesures de gestion prises par arrêté préfectoral. Ainsi, les limitations de volume et la mise en place de files prioritaires sont abrogées », annonce la préfecture.

En revanche, l’interdiction de vente de carburant dans des jerricans, des bidons ou des récipients transportables manuellement est maintenue dans l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales. Le but de cette mesure est d’éviter la constitution de stock. « Il est demandé à chacun d’adopter un comportement de consommation habituel en évitant la surconsommation », ajoute la préfecture.

Le bout du tunnel pour le mouvement de grève ?

Le groupe TotalEnergies et deux syndicats majoritaires, la CFDT et CFE-CGC, ont trouvé un accord pour une augmentation de salaire de 7% en plus de primes, vendredi 14 octobre, sous la pression du gouvernement et de 18 jours de grève. Il doit encore être accepté par le personnel. En revanche, la CGT, qui est à l’origine du mouvement, refuse tout accord.